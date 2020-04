La ville de Laval lance son opération "Laval solidarité voisinage"

Pour que ne personne ne soit oubliée, la ville de Laval vient de mettre en place une nouvelle opération dans le cadre du confinement actuel lié à l'épidémie de Covid-19.

Laval solidarité voisinage a pour but de mettre en relation les personnes isolées (personnes âgées, personnes à mobilité réduite, maman seule avec ses enfants, etc) et des volontaires. Pour bénéficier de ce service, il faut appeler Laval Direct Proximité au 0800 00 53 53 (appel gratuit). Des affichettes seront également visibles dans les magasins qui sont ouverts et dans les halls des logements sociaux par exemple.

Pour le maire de Laval, François Zocchetto, "il s'agit de mettre efficacement en relation ceux qui ont besoin d'un service avec ceux qui sont prêts à rendre service".