La ville de Limoges ouvre une épicerie sociale et éducative

La ville de Limoges, par l'intermédiaire de son centre d'action social, vient d'ouvrir une épicerie sociale et éducative. Le principe : proposer des produits à bas prix pour permettre aux bénéficiaires de financer un projet personnel grâce aux économies.

Tout est dans l'appellation : "épicerie sociale et éducative". Sociale car cette structure permet aux bénéficiaires de payer des produits alimentaires et d'équipement seulement 10 à 30 % de leur valeur. Educative car, en contrepartie, les économies ainsi réalisées doivent servir à financer un projet personnel ou de réinsertion. La ville de Limoges et le CCAS travaillaient depuis près d'un an et demi à ce projet, qui a été concrétisé début décembre.

Les économies financent les projets des bénéficiaires

Environ 150 personnes devraient être accompagnées simultanément par cette structure et les projets retenus peuvent être très variés : le financement d'un permis de conduire ou d'une formation, la caution pour intégrer un logement, ou encore l'achat d'un véhicule, etc...

Pour Cécile, il s'agit de se remeubler entièrement : "je vais sortir d'un logement insalubre, et j'ai besoin de tout racheter" explique-t-elle. "Ici, je paie 10 % du prix réel de mes produits pendant 6 mois, puis 20 % et enfin 30 % à la fin ma période de 10 mois." Et elle ajoute : "Ce que je trouve très bien, c'est la participation qu'on nous demande, car ça motive".

Et c'est bien cela le but : "rendre les bénéficiaires acteurs de leur projet" comme le souligne Nathalie Vercroustre, adjointe au maire chargée de la solidarité, "leur faire franchir une première marche".

D'ailleurs, pour les aider à faire ce premier pas et à retrouver confiance, l'épicerie sociale et éducative propose également des soins esthétiques et de coiffure ainsi que des ateliers cuisine.