La ville de Marseille dit non à la surfréquentation touristique cet été

Avec la crise sanitaire, plus de deux millions de touristes ont fréquenté Marseille en juillet et août 2020. Il est possible d'en avoir autant cet été. Entre le 15 juin et le 1er septembre, plus de 3,5 millions de personnes étaient sur les plages marseillaises. La municipalité veut trouver des solutions pour un tourisme durable, limiter et mieux répartir la fréquentation. Selon des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, l’été 2020 n’est pas le reflet d’une saison habituelle sans surfréquentation, à cause des restrictions liées à la crise sanitaire. La ville annoncera dans les prochaines semaines les moyens de parvenir à cet objectif.

Les croisières en ligne de mire

Laurent Lhardit, l’adjoint au maire de Marseille en charge du tourisme durable, prône aussi une nouvelle politique à propos des croisières. Pour lui, l’objectif des deux millions de croisiéristes par an est contesté et n’est pas supportable. Cette nouvelle stratégie inquiète les compagnies, mais aussi les autocaristes, restaurateurs en passant par les commerçants du centre-ville. Les croisières à Marseille et en France sont à l'arrêt depuis mars 2020. Une reprise est espérée dans quelques semaines.

l'interview de Bernard Marty, de l' UMIH PACA ( Professionnels de la hôtellerie et de la restauration ) Copier