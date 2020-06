La ville de Metz offre 25% de pouvoir d’achat pour relancer le commerce

Pour acheter ces bons d’achat à dépenser dans les commerces adhérents de Metz, il faudra se rendre à partir du 1er juillet sur le site metz-rebond-achat.fr et le bon sera téléchargé sur son smartphone, sinon il sera toujours possible de l'imprimer. Et en dernier recours, il sera toujours possible de se rendre à la boutique de la fédération des commerçants, place de la République.

Ces bons pourront être dépensés jusqu'au 31 octobre. A ce jour, 80 commerçants, répartis dans toute la ville, adhèrent au système. La liste est sur le site Metz rebond d’achat également, sinon ils afficheront un autocollant à l'entrée.

La présidente de la fédération des commerçants fait le diagnostic des professionnels secteur par secteur, Isabelle Toufanie. Copier

150 euros maximum par adresse mail

Il n'y aura pas de temps à perdre à partir du 1er juillet parce que les bons d'achats pourraient être vite épuisés. Quand les 500.000 euros de la mairie auront été distribués, la vente de bons s'arrêtera. En combien de temps ? 10 jours ? Un mois ? Il faudra rester vigilant. Pour éviter les abus, ce sera 120 euros maximum, donc 150 euros au final par adresse mail. Ceci dit, rien n'empêche d'utiliser plusieurs adresses.

Compatibles avec les soldes

Sinon, on ne sera pas obligé de dépenser des mille et des cents, les bons seront vendus par tranche de 10 euros. Une précision à l'approche des soldes le 15 juillet, ces bons seront compatibles avec les articles bradés.

Pas les supermarchés ni les stations-services

En théorie, les quelques 2.000 commerces en tout genre de tous les quartiers de Metz peuvent adhérer à l'opération. Seulement 1% est retenu sur chaque achat, une commission qui est bien en dessous des autres chèques cadeaux. Seuls les supermarchés et les stations-services sont exclus de Metz rebond d'achat car ils ont continué à travaillé durant tout le confinement.

Le commerce en ligne, un enjeu pour les commerçants messins. Copier