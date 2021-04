La ville de Metz présente son plan pour redynamiser son centre ville et attirer de nouveaux commerces. Parmi ses mesures : la création d'une taxe sur les locaux commerciaux vacants et d'une foncière pour acquérir de nouveaux logements, ainsi que la végétalisation massive des rues.

La ville de Metz présente son plan pour redynamiser le centre ville, en partie déserté au profit de zones commerciales situées en périphérie. Elle annonce la création d'une taxe sur les logements vacants et d'une foncière pour acquérir de nouveaux logements. La requalification de certains quartiers et la végétalisation massive des rues doivent permettre de ramener les piétons en ville.

Baisser les loyers

La rue Serpenoise, principale artère commerçante de la ville, est devenue depuis quelques années la principale vitrine de cette désertification. Plusieurs enseignes historiques, comme le magasin Printemps, ont annoncé leur départ de cette rue déja criblée de cellules commerciales restées vacantes. Pour y rémédier, la ville se résoud à instaurer une taxe, applicable à partir du 1er janvier 2022, sur les locaux restés innocupés depuis au moins deux ans : « soit parce qu'on n'a pas cherché à les louer, soit parce qu'on en veut un loyer au delà du prix du marché », détaille François Grosdidier, le maire de Metz. Ces derniers pourront être taxés à hauteur de 10% la première année, 15% la deuxième, 20% la suivante.

Nous utiliserons tous les moyens pour redonner vie à notre centre ville - François Grosdidier

La ville annonce également la création prochaine d'une société foncière dédiée, qui pourra acquérir de nouveaux logements en s'appuyant sur des emprunts de long terme financés par des organismes tels que la Caisse des dépôts et des Consignations. Ces acquisitions pourront permettre de faire baisser le montant des loyers.

Attirer des commerces innovants

Si le taux de vacance a explosé dans le rue Serpenoise, la part des petits commerces dans l'occupation des locaux a quant à elle, augmenté. En clair, ce sont principalement les grands magasins qui désertent. Leur modèle économique paraît de plus en plus inadapté aux tendances de consommation actuelles : « Demain, les gens iront dans un showroom, achèteront un article avec leur téléphone portable , définiront une heure de livraison , et le produit arrivera à leur domicile quand ils seront de retour chez eux », projette Blaise Taffner, conseiller municipal et métropolitain délégué au sein de la commission Économie.

Le Printemps, magasin historique de la rue Serpenoise, a notamment annoncé la fermeture de son site à Metz © Radio France - Natacha Kadur

Requalifier certains quartiers

La ville veut également investir dans la requalification de certains quartiers, comme celui d'Outre Seille, pour mettre en avant ce quartier d'art et histoire. Pour François Grosdidier, maire de Metz, il s'agit de rendre la ville « plus désirable » : d'autres projets d'aménagement sont en cours pour valoriser le patrimoine culturel de la ville, et offrir plus qu'une simple expérience de consommation aux visiteurs .

Végétaliser massivement

Un vaste plan de végétalisation de la ville est lancé pour répondre aux mêmes objectifs, notamment dans la rue Serpenoise mais aussi sur d'autres places minérales du centre ville, comme la place d'Armes : « Notre ambition est de faire en sorte que tous les habitants puissent disposer d'espaces verts à moins de 500 mètres de chez eux », détaille Béatrice Agamennone, adjointe en charge des espaces verts. Certains de ces aménagements doivent néanmoins être soumis à la validation des architectes des Bâtiments de France. Aussi, plusieurs bacs d'arbres ou de végétaux pourront être temporairement placés à différents endroits de la ville, en attendant des innovations plus pérennes. Verdir les espaces permettra notamment de lutter contre les îlots de chaleur urbain.