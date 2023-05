La ville de Montpellier réaffirme son soutien à la communauté LGBT+

Associations et élus étaient réunis ce mercredi à l'hôtel de ville de Montpellier pour la journée mondiale de lutte contre les LGBT+ phobies. Un lieu hautement symbolique : c'est ici que s'était déroulé le premier mariage homosexuel de France, le 29 mai 2013 .

L'association SOS homophobie a présenté son rapport 2023 , qui rend compte des agressions en France au cours de l'année 2022. Ce rapport est l'œuvre de militantes et de militants bénévoles au sein de l'association, comme Yves Ducel, délégué départemental. Il déplore les événements homophobes recensés à Montpellier et aux alentours : "On pense tous aux banderoles homophobes déployées en janvier au stade de la Mosson. On regrette aussi le vandalisme des locaux de Fierté Montpellier Pride, à plusieurs reprises... Si ces actes ne sont pas des agressions physiques, ils dénotent tout de même un certain rejet."

Prise de parole de Fatma Nakib, adjointe au maire de Montpellier déléguée à l'égalité et aux droits des femmes © Radio France - Lisa Giroldini

Plusieurs bénévoles ont pu résumer les conclusions du rapport 2023, qui met notamment en lumière une augmentation de 35% du nombre de cas de transphobie par rapport à 2020. Toujours selon ce rapport, l’évolution sanitaire de 2022 a conduit à un regain des actes LGBTphobes dans l’espace public. Autant d'éléments dénoncés par José, bénévole à SOS homophobie Languedoc-Roussillon : "L'Occitanie c'est les Cévennes, les arènes de Nîmes, les Pyrénées, la Méditerranée. Mais l'Occitanie, c'est aussi Nora qui découvre qu'elle aime les filles mais qui ne peut pas en parler à sa famille car elle tient souvent des propos homophobes. C'est Gabriel, qui doit subir régulièrement des blagues homophobes dans son milieu professionnel." L'association fait un constat : celui de la persistance et de l'ancrage des LGBT+ phobies dans la société française.

Banderole de la pride de Montpellier exposée à l'Hôtel de Ville © Radio France - Lisa Giroldini

"Ces associations sauvent des vies"

Les associations montpelliéraines L'Autre Cercle et Fierté Montpellier Pride étaient également présentes lors de cette cérémonie. Olivier Vaillé, président de Fierté Montpellier Pride, a tenu à rappeler que ce combat est national, mais aussi local. "Toutes les actions qui sont menées par les associations présentes ici participent au quotidien, pour les Montpelliéraines et les Montpelliérains, à lutter contre la haine. Ces associations sauvent des vies."