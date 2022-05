La ville de Nice veut compléter son registre des personnes isolées en cas de canicule

Le CCAS de la ville de Nice lance un appel aux personnes seules âgées de plus de 60 ans, afin de compléter leur registre des personnes isolées. A l'approche des grosses chaleurs, le plan d'alerte et d'urgence doit être prêt.

À l'approche de l'été et de possibles canicules, le CCAS de la ville de Nice (centre communal d'action sociale) souhaite compléter son registre des personnes fragiles et isolées. Un registre qui permet aux personnes inscrites de "bénéficier de l'information et de l'aide nécessaire lors du déclenchement d'un plan d'alerte et d'urgence", précise les services sociaux de la capitale azuréenne. L'appel vise les personnes seules âgées de plus de 60 ans et/ou les adultes handicapés. Bien sûr, cette liste se fonde sur le volontariat et reste confidentielle. Pour s'inscrire, plusieurs solutions: sur le site internet du CCAS, par téléphone au 04.93.135.135 ou par courrier envoyé au 6, rue Tonduti de l'Escarène.