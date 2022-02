La ville de Nîmes lance une collecte de produits essentiels et médicaux pour le peuple ukrainien

Cinq jours après l'invasion de l'armée russe en Ukraine, la ville de Nîmes apporte son soutien au peuple ukrainien. Elle lance ce lundi une collecte de produits de première nécessité, de produits médicaux et d'hygiène. Les dons se font dans les six centres sociaux de la ville. Le centre André Malraux au Chemin Bas-d'Avignon, le centre Emile Jourdan près du Gambetta, le centre Jean Paulhan au Mas de Mingue, le centre Simone Veil à Valdegour, le centre Vergnolles à Pissevin et la maison de quartier route d'Arles. Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Nous avons notamment besoin de pâtes, de barres énergétiques, de gel douche, de dentifrice, de couvertures thermiques, de sacs de couchage, de bandages ou encore de pansements - François Courdil, adjoint à la mairie de Nîmes, délégué à la politique de la ville et aux centres sociaux

Tous les vendredis, les produits déposés dans les six centres sociaux, seront récupérés par l'association Alliance Ukraine Occitanie. "Les dons seront ensuite acheminés en direction de l'hôpital de Lviv, une ville ukrainienne proche de la Pologne" conclut François Courdil.