La ville de Nîmes ville dédie aux commerçants un site marchand "achat-nimes.fr"

Et voilà un nouvel outil au service des commerçants nîmois, pour répondre à la situation économique liée à la pandémie de Covid-19 en France. "Si certaines enseignes et franchises nationales ont su s’organiser pour soutenir leurs boutiques, indique la mairie dans son communiqué, de nombreux indépendants et commerces de proximité n’ont ni les ressources, ni la formation pour adopter ce virage paraissant pourtant incontournable au développement et à l’animation commerciale du territoire." C'est pourquoi la ville propose désormais une offre commerciale 2.0 des commerces de proximité.

La ville de Nîmes met ainsi à disposition un site marchand dédié : https://www.achat-nimes.fr/

Les commerces ont la possibilité de souscrire à l’offre de la Ville et de remplir leur vitrine dédiée. Payante pour les commerçants, achat-nimes.com sera offerte par la Ville les six premiers mois de souscription. Toute nouvelle souscription sera mise en ligne sous 72 heures. Valentine Wolber, adjointe déléguée aux commerces, aux animations commerciales et à la redynamisation du centre-ville de Nîmes est venue nous en parler dans le 7h50 de France Bleu Gard Lozère.

Pour y souscrire : Direction du commerce de la Ville de Nîmes : 04.66.76.71.72 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. direction-commerce@nimes.fr

Rappel des mesures de soutien aux commerces portées par la Ville

Cette nouvelle démarche vient compléter les mesures d’aides financières de soutien à l’économie locale représentant un investissement de 590.000 euros pour la Ville (hors mesures de stationnement) :