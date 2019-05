La Ville de Niort propose des jobs d'été aux jeunes de 16 à 18 ans

Niort, France

Si vous êtes Niortais(e) et que vous avez entre 16 et 18 ans (né(e) entre le 01/07/2001 et le 01/07/2003), vous pouvez postulez pour un job d'été rémunéré à la Ville de Niort. Les missions peuvent durer entre une semaine et un mois, cela dépendra du nombre de candidatures retenues.

Plusieurs missions sont proposées :

mission administrative : identifier, répertorier, classer et ranger des documents administratifs (semaines du 8 juillet, du 15 juillet, du 22 juillet, du 29 juillet et du 26 août)

: identifier, répertorier, classer et ranger des documents administratifs (semaines du 8 juillet, du 15 juillet, du 22 juillet, du 29 juillet et du 26 août) mission technique : accompagner une équipe de technicien (électriciens, maçons ou peintres…) ou entretien sur le terrain pour effectuer des petits travaux de préparation (semaine du 5 août et semaine du 19 août)

: accompagner une équipe de technicien (électriciens, maçons ou peintres…) ou entretien sur le terrain pour effectuer des petits travaux de préparation (semaine du 5 août et semaine du 19 août) mission accueil et logistique sur le site de Niort Plage : installer et accueillir les usagers et de surveiller certaines activités libres (toutes les semaines des vacances d'été, du 8 juillet au 30 août, sauf la semaine du 12 août)

Candidatures à déposer en ligne

Les candidatures sont à poster sur le site de la Ville vivre-a-niort.com. Les jeunes seront recontactés par téléphone pour fixer un rendez-vous avec le jury de recrutement qui se réunira les 8 au matin et 12 juin après-midi. Il faudra se présenter avec un CV et une lettre de motivation.