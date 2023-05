La Ville de Paris veut interdire la location de certains nouveaux logements sur Airbnb

Ce mercredi, la Ville de Paris a dévoilé le contenu de son nouveau PLU (Plan local d'urbanisme), qui sera soumis au vote en Conseil au début du mois de juin. Dans ce document de plusieurs milliers de pages, la Mairie a notamment inscrit un nouveau durcissement des autorisations de locations sur la plateforme Airbnb. Elle souhaite interdire les nouveaux logements meublés, destinés à être loués sur Airbnb, dans certains quartiers de la capitale, notamment dans le centre.

Plus de nouveaux logements dans les immeubles d'habitation

Une avancée inédite et même "révolutionnaire" selon le conseiller écologiste Émile Meunier. Avec ces nouvelles règles, "on ne pourra plus faire de meublés touristiques nouveaux" dans les quartiers en tension, notamment dans le centre. Autre mesure : "Dans tout Paris, on ne pourra plus faire de meublés touristiques dans les immeubles d'habitations", se félicite Émile Meunier.

De quoi arrêter la "saignée" provoquée par l'arrivée de la plateforme Airbnb à Paris, qui a fait "disparaître 40 000 résidences principales en logements touristiques", selon Émile Meunier.

Ces nouvelles règlementations ne s'appliqueront qu'à partir de septembre 2024, date du vote définitif du PLU, et ne s'adresseront qu'aux investisseurs professionnels, et non aux particuliers qui louent leur résidence principale dans la limite des 120 jours par an, tient à préciser la Mairie.