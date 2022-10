La Ville de Paris vote l'extinction de la publicité lumineuse la nuit

Dès le 1er décembre, il n'y aura plus de publicité lumineuse, la nuit, à Paris ! La Ville demande à ses exploitants d'éteindre les enseignes et les panneaux lumineux dans ses rues entre 23h45 et 6h00.

Le conseil municipal a voté la mesure ce mercredi 12 octobre, sur une initiative des élus écologistes, pour faire des économies d'énergie.

La décision concerne aussi les colonnes Morris, les panneaux des kiosques de presse ou les abris voyageurs à partir de 1h00 du matin. Elle devance un décret gouvernemental publié début octobre qui prévoit sur tout le territoire une extinction à partir du 1er juin 2023.