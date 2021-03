La Ville de Poitiers cherche les futurs occupants de sa boutique éphémère

Le local est bien situé : au 8 rue des Grandes écoles, au cœur du centre-ville de Poitiers, à deux pas des Cordeliers. Cet espace appartient à la Ville de Poitiers, qui a décidé d'en faire un "pop-up store." Autrement dit : une boutique éphémère, où l'occupant resterait au maximum 3 mois, au minimum 1 mois. Le but est de permettre à des entrepreneurs, créateurs, artisans qui hésiteraient à ouvrir une boutique de tester, sur une courte période, leur projet "grandeur nature." Coût de cette location : 300 euros par mois pour l'occupant.

Cela permet de mettre le pied à l'étrier - Julie Reynard, adjointe déléguée au commerce

"L'idée, c'est qu'ils testent l'activité, qu'ils rencontrent des clients, qu'ils voient si leur concept et leurs produits fonctionnent. Cela permet de mettre le pied à l'étrier, de voir si on aime ça, aussi" déclare Julie Reynard, adjointe déléguée au commerce à la mairie de Poitiers. Pour convaincre d'éventuels candidats, la Ville promet un accompagnement durant la location, avec les charges (Internet et énergie) offertes et le prêt de mobilier. Mais aussi un accompagnement après la location. "On peut leur faire rencontrer des agents immobiliers, voir avec eux quel serait le meilleur emplacement pour une boutique pérenne. On ne les met pas juste dans cette boutique, on les accompagne pour la suite."

La Ville de Poitiers choisira les candidats ayant des "projets innovants" prévient Julie Reynard. "On accepte tout, sauf l'alimentaire. Et on veut aussi un côté innovant. On ne veut pas créer de concurrence avec d'autres commerces du centre-ville, donc il faut des produits assez spécifiques." La boutique éphémère devrait ouvrir de juin à novembre 2021. Les candidats peuvent se manifester jusqu'au 2 avril, sur le site de la Ville de Poitiers.