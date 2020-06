La ville de Poitiers dément les rumeurs d'implantation d'un restaurant Mc Donald's en centre-ville

A Poitiers, la mairie réagit après les rumeurs d'installation d'un restaurant Mac Donald's en centre-ville, non loin de l'église romane Notre-Dame. Depuis plusieurs semaines, des habitants de la rue du marché Notre-Dame se mobilisent contre l'arrivée éventuelle de l'enseigne américaine dans les anciens locaux de la boutique Orange, entre l'ilôt des Cordeliers et la place Notre-Dame.

Plus de 1500 signatures en deux jours

Une pétidtion a même vu le jour sur la plateforme change.org. Elle a été adressée au maire Alain Claeys, à la ville de Poitiers, à Poitiers le centre, l'association des commerçants du centre-ville et à Poitiers collectif, liste candidate aux municipales 2020. Relayée sur facebook depuis ce vendredi, la pétition a déjà recueilli plus de 1.580 signatures en deux jours. Intitulée "Contre l'installation d'un Mcdonald Rue du Marché Notre Dame à Poitiers", elle a été lancée par Marion Boussarie, une commerçante du secteur. Cette dernière explique sa position : "Cette pétition vise à faire abandonner le projet d'installation d'un géant du fast food en plein centre ville de Poitiers, à un emplacement historique (Rue du Marché Notre Dame). Cette installation nuirait sur plusieurs point à l'intégrité du centre ville, bafouerait le commerce local ainsi que les restaurateurs indépendants alentours. Sans parler des nuisances olfactives et les déchets qui en découleraient." Le texte enchaîne avec un appel à la mobilisation : "Contre la capitalisation et l'uniformisation des centres villes de taille moyenne, unissons nous !"

La pétition contre un MC Do en centre-ville de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

La mairie dément tout projet de Mc Do en centre-ville

Face à la situation, la mairie de Poitiers a jugé bon de démentir la rumeur dans un communiqué envoyé à la presse ce dimanche midi et stipulant qu'il n'y a "pas de projets de McDonald's rue du marché Notre-Dame" et qu'"aucune démarche administrative n’est en cours auprès de la ville à ce sujet." Signé par Bernard Cornu, le communiqué précise la position de l'équipe en place : "La ville de Poitiers a la chance d’avoir une offre de restauration abondante et de qualité, et nous devons être extrêmement vigilants à ne pas la déstabiliser ni la fragiliser." insiste l'adjoint à l'urbanisme pour qui "maintenir un juste équilibre de l’offre commerciale est primordial". D'autant d'après lui, qu'au sortir de la crise sanitaire, plusieurs restaurants vont connaître des temps difficiles.

"Un restaurant supplémentaire risquerait de déstabiliser l’offre actuelle. On ne peut néanmoins exclure que cette chaîne de restaurants s’intéresse au centre-ville de Poitiers. Néanmoins, le local visé pour cette installation n’a pas vocation à accueillir une activité de restauration et ne remplit pas aujourd’hui les conditions nécessaires, notamment en matière d’extraction."

D'autres projets pour ce local vide

La municipalité précise par ailleurs que d’autres projets pour ce lieu, mieux adaptés, sont connus mais qu'aucun n’est totalement abouti pour le moment. "C’est donc avec une extrême vigilance que nous suivrons cette affaire, en considérant que le projet d’un restaurant ne semble pas approprié pour ce lieu", conclut le communiqué de la ville de Poitiers.