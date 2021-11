La ville de Reims a ouvert sa propre boutique en ligne

A un peu plus d'un mois de Noël, il est possible d'acheter des objets à l'effigie de la campagne "Je suis Rémois-e et fier-e de l'être". En attendant de retrouver les produits dans un chalet du marché de Noël, la vente fonctionne en click and collect.