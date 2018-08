46 jeunes sont embauchés cet été à la mairie de Saint-Chamond (Loire), soit dix de plus que l'an dernier. Ils ont eu droit à un brunch de bienvenue ce mardi matin en mairie.

Saint-Chamond, France

La saison des jobs d'été a bien commencé à Saint-Chamond. Depuis début juillet et jusqu'à la fin du mois d'août 46 jeunes vont travailler pour la mairie dans différents services, soit dix jeunes de plus que l'été dernier. Les besoins sont plus importants cette année assure la ville. Ils ont été accueillis ce mardi matin en mairie.

Un brunch de bienvenue

Les jeunes couramiauds recrutés cet été à la mairie ont eu droit à une matinée off ce mardi 7 août. En effet, un brunch les attendait dans la salle du conseil municipal de la mairie. Juste avant, ils ont eu droit à une présentation de la collectivité territoriale " pendant un mois ils sont des agents de la collectivité aussi bien que nos employés donc ils ont les mêmes devoirs" explique Juliette Bernalier adjointe au maire en charge du personnel notamment. L'adjointe a également expliqué aux jeunes qu'il devait respecter " le secret professionnel, rien ne doit transparaitre de ce qui se dit dans les bureaux et dans les services".

La réception des jeunes recrutés à la mairie de Saint-Chamond © Radio France - Jeanne Marie Marco

Chaque jeune recruté a reçu un livret sur la collectivité territoriale, livret résumant ses droits et devoirs. Ajoutons qu'ils sont également repartis avec des petits cadeaux de bienvenue!

Des espaces verts aux archives

Les couramiauds, recrutés par un jury, sont affectés à différents services cet été. Ainsi, ils peuvent travailler aux espaces verts, au service propreté, à la logistique, dans l'administratif, aux archives, au restaurant municipal, à la piscine ou encore à la bibliothèque municipale.

Chaque jeune travaille pendant un mois, un contrat de 35 heures par semaine rémunéré au SMIC.