La ville de Saint-Étienne en état de siège ce samedi ?

Saint-Étienne, France

Un 20ème épisode des gilets jaunes avec cette fois une audience régionale, mais aussi une autre manifestation plus altermondialiste contre l’extension de la carrière de Saint Julien Molin Molette et contre le chantier de la future zone commerciale Steel

Enfin la 3eme manifestation, contre les fabricants d’armes utilisée par la police qui vise plus spécifiquement l’armurier Verney-Carron.

Dans les rues ce vendredi soi , on s'active a bâtir les dernières protections de vitrine © Radio France - Yves Renaud

En face la préfecture de la Loire a décidé de mettre des effectifs de police conséquents et qui vont pouvoir agir puisque les préfet Evence Richard a pour la première fois depuis le début du mouvement des gilets jaunes décide d'interdire les manifs.

Evence Richard lors de la conférence de presse vendredi matin © Radio France - Yves Renaud

Et entre police et manifestants, les commerçants ne savent plus à quel saint se vouer, comme Rémy Ruiz, un boulanger de la rue Charles de Gaulle.

Rémy Ruiz un peu découragé par la succession des samedis noirs © Radio France - Yves Renaud

C’est compliqué, la police a réussi à bloquer les manifestants sur la place du peuple pendant plusieurs samedis, mais je pense que sur une grosse manifestation ça va être compliqué de bloquer tout le monde. Je n’ai pas eu de papier réellement en main, mais tous les commerçants on entendu parler d’un conseil de fermeture de leur magasin, alors on va te fermer comme un peu tous les commerçants par prudence . Rémy Ruiz.

Le boulanger Remy Ruiz espère ne pas revivre les événements de décembre dernier Copier

Peu de boutiques du centre ville en dehors des banques ont malgré tout choisi de se protéger © Radio France - Yves Renaud

Des commerçants en tout cas qui commencent à en avoir ras le bol des manifs à répétition et qui préfèrent malgré tout fermer leur rideau plutôt que d'avoir à subir des dégradations en plus de la baisse du chiffre d affaire. Tiffany Fayolle est la présidente du groupement de commerçants du centre ville "Sainté- Shopping"

Le fatalisme s’installe de semaine en semaine et au fil des épisodes qui se répètent, mais aujourd’hui avec cette manif régionale qui se profile et ce renouveau du mouvement violent annoncé, on a vraiment une montée de la colère des commerçants qui n’en peuvent plus qui revendiquent aujourd’hui leur liberté d’exercer leur profession. Tiffany Fayolle "Sainté Shopping"

Tifany Fayolle présidente de "Sainté-Shopping Copier

Tout sera bien prêt pour demain, mais la plupart des magasins feront le choix de rester fermés ce samedi © Radio France - Yves Renaud

La ville de Saint-Étienne a pris plusieurs mesures de fermetures de sites destinée a assurer le sécurité des usagers quel que soit le tour pris par les manifs

- le site Manufacture de la cité du design (biennale du design) sera fermé toute la journée de samedi

- les musées d'Art et d'industrie, de la Mine, d'Art moderne et contemporain seront fermés

- tout comme les médiathèques municipales

- l'Office de commerce et la maison du projet

- l'Hôtel de ville (les mariages et la permanence pour le dernier jour des inscriptions sur les listes électorales seront assurés à la mairie annexe de Terrenoire)

Par ailleurs, le mobilier urbain a été, autant que possible, sécurisé et la collecte des poubelles renforcée pour que les bacs ne restent pas sur l'espace public.

Les sites accueillant des manifestations sportives (stades, gymnases, Méons, ou encore L'Etivalière) restent ouverts