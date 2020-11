La ville de Saint-Étienne se lance à son tour dans le e-commerce avec les organismes consulaire et Sainté-Shopping.

Saint-Étienne va donc venir au secours des commerçants obligé de fermer leurs boutiques pour cause de Covid. La ville va créer, dans les tout prochains jours, une plate-forme de e-commerce gratuite pour que tous les commerçants de la ville puisse proposer leurs produits à la vente en ligne.

Une initiative qui va dans le bon sens comme le souligne Rémi Boute le président de "Sainté-Shopping", initiative d’autant plus intéressante que le premier ministre Jean Castex a confirmé hier que le confinement allait encore durer pour les commerces et le secteur de la restauration.

Oui il y a une véritable urgence économique, c'est le deuxième confinement cette année. Le premier a été compliqué, le deuxième vient nous mettre un gros coup de massue sur la tête. Il faut tout faire pour soutenir le commerce indépendant par rapport à de grosses structures qui disposent de gros moyens et qui ont actuellement une visibilité énorme sur le Net que n'ont pas forcément les commerçants indépendants. Il faut se structurer, se regrouper sur des outils qui vont nous permettre d’avoir plus de visibilité sur la toile. C’est effectivement le bon moment parce qu’on va pouvoir déployer des solutions qui vont nous permettre de faire des affaires. Certes pas le chiffre d’affaires réalisé habituellement mais déjà d'essayer de sauver les meubles dans cette période cruciale de fin d’année avec Noël qui approche qui représente forcément un gros chiffre d’affaires à réaliser.

Parmi les possibles futurs utilisateurs de ce site de E-Commerce lancé par la mairie de Saint-Étienne figure "Cadeau-Maestro" une boutique qui utilise déjà largement Internet pour ses ventes en ligne. Sylvain Bruyère, son PDG connaît donc bien les potentialités du E-Commerce, il adhère donc totalement à ce concept, mais crains que la multiplicité des sites ne finissent par noyer les consommateur.

Je pense que toute initiative est bonne à prendre et c’est très bien effectivement que la mairie de Saint-Étienne prennent le le sujet à bras le corps. La problématique de fond c’est que aujourd’hui, tous les jours, il y a un nouveau site de E-Commerce qui sort. C’est très bien parce que tout le monde a envie de faire partir ce système. Mais il faut cumuler les forces plutôt que chacun fasse un site de son côté et ne consulte pas assez les forces en présence. Il faut fédérer et arrêter de faire des sites chacun dans son coin.