La ville de Sézanne cherche médecins désespérément

C'est un problème malheureusement courant et récurrent dans les petites villes rurales : le manque de médecins. La commune de Sézanne (Marne) en fait actuellement l'expérience puisqu'elle est à la recherche de trois généralistes.

Il s'agit de compléter l'offre de la maison médicale récemment ouverte : "Nous avons déjà une vingtaine de professionnels", précise le maire Sacha Hewak, "Infirmières, kiné, psychologues, nutritionniste... et aussi un généraliste, mais nous pouvons en accueillir quatre au total !". Et d'ajouter que la population de sa commune est vieillissante et donc en demande de ce genre de service.

Les professionnels ne veulent pas venir par méconnaissance du territoire

Ce qui semble freiner les médecins à venir s'installer à Sézanne, c'est l'image de commune rurale que véhicule la ville de 5 000 habitants. "Pourtant nous avons tous les services d'une ville de 15 000 habitants", enchérit Sacha Hewak. Notamment cinq écoles, un collège et un lycée, mais aussi une piscine de 50m, un hôpital avec des urgences, une médiathèque ou encore des maisons de retraite. "A 1h15 de Paris", précise le maire de Sézanne.

"Certains professionnels de santé nous ont dit que c'est en venant faire un stage à Sézanne qu'ils ont trouvé un cadre de vie qui leur convenait, donc nous essayons de voir comment nous pourrions faciliter la venue de stagiaire, peut-être grâce à des logements", conclut Sacha Hewak.