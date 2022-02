La ville de Thionville souhaite redonner du travail aux personnes en réinsertion professionnelle

1 763. C'est le nombre de personnes ayant poussé la porte de la maison de l'emploi de Thionville en 2021. Parmi elles, 103 sont considérées comme durablement de retour sur le marché du travail, soit avec au moins un CDD de plus de 6 mois en poche. Depuis sa création le 15 janvier 2015, la mairie estime donc à un millier le nombre de personnes ayant connu le même résultat à Thionville. Et espère une hausse des chiffres pour l'année 2022, grâce à plusieurs grands chantiers pourvoyeurs d'emplois.

La rénovation de la côte des roses en moteur

Le plus important concerne la rénovation urbaine menée par l'Anru (agence nationale de la rénovation urbaine) du quartier de la côte des roses-Bel Air, dès la fin 2022. "Il offrira 20 000 heures de travail pour les personnes en réinsertion professionnelle", détaille Stéphanie Kis, adjointe à l'emploi. Un décompte permis par une clause sociale d'insertion imposée par toute entreprise participant à un chantier public à Thionville. Elles doivent réserver du temps de travail à ce public pour pouvoir obtenir le chantier.

Et en plus, selon la mairie, c'est gagnant-gagnant. D'un côté, les personnes en réinsertion professionnelle regoûtent au marché du travail. De l'autre : "les entreprises de Thionville en profitent, notamment celles qui se trouvent dans un secteur sous tension. Pour la côte des roses par exemple : les métiers du bâtiment, du gros œuvres et même les espaces verts."

D'autres projets à venir

Et la mairie compte appliquer le même dispositif sur d'autres grands projets. "Il y a le quartier Saint-Pierre-La Milliaire dont les travaux ont commencé, et puis il y a le développement de la ZAC rive droite, rive gauche et Cormontaigne avec 3 000 et 10 000 mètres carrés de bureau créés", explique Pierre Cuny, le maire. Sans oublier les travaux du bus à haut niveau de service qui viennent de commencer à Thionville.