La ville de Tours va proposer 4 marchés de Noël entre le 4 et le 20 décembre

Il y aura bien un esprit de Noël dans les rues de Tours. Alors que le grand marché avait été annulé pour enrayer la progression de l'épidémie (l'annonce avait été faite le mardi 27 octobre aux commerçants), la ville de Tours annonce qu'elle va mettre en place 4 marchés de Noël en centre-ville. Elle a reçu l'autorisdation de la Préfecture. Il y aura 40 commerçants au total (contre 65 en 2019), répartis sur les sites suivants :

Place Anatole France

Place de la Résistance, avec le chalet des Resto du Cœur pour la traditionnelle collecte de jouets en partenariat avec France Bleu Touraine

Place Châteauneuf

Boulevard Heurteloup

Les chalets seront ouverts de 10h à 19h pendant 3 week-end, les vendredi, samedi et dimanche, soit les 4,5,6 / 11,12,13 et 18,19,20 décembre. Il n'y aura que 10 commerçants autorisés par marché. Le Père Noël sera présent les samedis et déambulera à la rencontre des enfants entre ces 4 sites.

Un soutien de la ville aux commerçants

Les commerces de Tours pourront ouvrir tous les dimanches de décembre, y compris bien-sûr ce dimanche 29 novembre. La ville va soutenrir la réouverture des commerces avec le versement d’une subvention de près de 10.000€ aux Vitrines de Tours pour la promotion des nouvelles pratiques de mobilités des clients, avec :

- 5000 tickets d’1h de stationnement dans les parkings souterrains,

- 3000 tickets d’1h sur le réseau Fil Bleu.

Ces tickets seront distribués par les commerçants à leur client à partir du week-end prochain, au moment des achats.

