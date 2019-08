La ville du Mans candidate pour accueillir une étape du Tour de France 2020

Le Mans, France

C'est l'ancien coureur et directeur sportif sarthois, Roger Legeay, qui a glissé l'idée au maire, Stéphane Le Foll. Et en amateur de vélo, forcément, celui-ci a dit banco ! Comme révélé ce mardi par Le Maine Libre, la ville du Mans s'est portée candidate pour accueillir une étape du Tour de France 2020. La démarche officielle a été effectuée en février par l'organisateur, qui en a accusé réception.

Depuis 1952, le Tour de France a fait étape huit fois au Mans, dont la dernière en 2011, avec un départ du MMArena. En revanche, la ville n'a plus servi de décor à une arrivée depuis plus de 30 ans, en 1988. Stéphane Le Foll espère donc voir les coureurs franchir de nouveau une ligne d'arrivée dans la capitale sarthoise. Il rêve plus précisément d'un sprint au pied de la muraille et de la cité plantagenêt : "Mon idée, mais ce n'est pas moi qui pourrai en décider, c'est une arrivée rue Voltaire, qui traverse le pont, le sprint finit dans le tunnel et on arrive face à la muraille. Ça, ce serait génial, mais je rêve peut-être un peu trop..."

Un sprint qui finit dans le tunnel ?

Pourquoi une telle mise en scène ? Parce que l'idée serait d'exposer le patrimoine de la ville sur les télévisions des 190 pays qui diffusent la course. Seulement, participer au troisième événement sportif le plus regardé dans le monde a aussi un coût. Il est connu : 120 000 € pour être ville d'arrivée. Est-ce que ça les vaut ? "On peut toujours se poser la question, répond le maire, mais je pense que pour 120 000 €, on ne pourra jamais atteindre l'impact médiatique d'une arrivée du Tour de France. En terme de communication, pour toucher autant de monde, ça coûterait beaucoup plus cher !"

Alors, Le Mans aura-t-elle son étape en 2020 ? La présence dans ce dossier de Roger Legeay pourrait aider la ville a tirer son épingle du jeu... Réponse le 15 octobre, lorsque le tracé sera dévoilé.