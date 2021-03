La Ville du Mans recrute une trentaine d'assistants maternels pour ses crèches familiales

La ville du Mans recrute ! Elle a lancé lundi 22 mars une campagne pour embaucher une trentaine d'assistants maternels pour ses quatre crèches familiales. Une dizaine d'entre eux vont remplacer les départs en retraite et les 20 autres vont améliorer l'offre existante, avec dix recrutements en 2021 et dix autres en 2022. Concrètement, les assistants sont agréés par le département mais ils sont salariées de la Ville. Au quotidien, ils travaillent chez eux, où ils gardent les enfants, comme n'importe quel assistant maternel. Cependant, une à plusieurs fois par semaine, ils gardent ces enfants dans une crèche. Un concept assez particulier, que Le Mans a lancé il y a 35 ans et que la Ville souhaite continuer à mettre en avant.

Faire partie d'une structure et avoir des formations, ça nous valorise dans notre métier

Pour l'instant, elles - il n'y a que des femmes - sont une cinquantaine à occuper ces postes un peu hybrides entre accueil à la maison et temps en crèche. Une formule qui séduit les parents, selon Francine Beaudon Brûlé. "C'est un mode de garde qui concilie accueil individuel et accueil collectif", explique la conseillère municipale déléguée à la petite enfance, "avec un côté cocooning et un environnement beaucoup plus familial que dans un accueil collectif où les enfants vivent la collectivité avec des avantages mais aussi certains inconvénients."

Avec les temps en crèche, les enfants préparent doucement leur entrée à l'école tandis que les assistantes maternelles retrouvent du lien social. "Parfois on se retrouve en sortie avec d'autres crèches, ce qui permet de croiser d'autres collègues qui travaillent ailleurs", apprécie Priscilla Piat, qui exerce pour la Ville depuis neuf ans. "C'est bien parce qu'en temps normal, on ne se voit pas et on ne se connaît pas."

Ces assistantes ont aussi une sécurité financière, puisqu'elles sont payées par la municipalité. Ainsi, le salaire tombe tous les mois et il n'y a pas de conflit de ce côté-là avec les parents. Elles suivent également des formations. Un vrai plus pour Sandra Compain, qui travaille pour la ville depuis 15 ans : "C'est important d'être reconnues comme professionnelles. Faire partie d'une structure et avoir des formations, ça nous valorise dans notre métier."

Trente recrutements alors que le Pied-Sec manque de bras

Ces créations de poste vont permettre d'accueillir 40 enfants de plus alors qu'il manque actuellement 250 places au Mans. La Ville espère que la future crèche des Sablons va permettre de résorber ce déficit pour retrouver un peu plus d'attractivité pour les parents.

Mais cette campagne intervient alors que la halte garderie de Pontlieue a dû fermer ses portes pendant plusieurs semaines pour envoyer le personnel renforcer celle du Pied-Sec, en manque de bras. Pas forcément un antagonisme selon le maire du Mans : "Il faut faire tout à la fois ! Solidifier les structures existantes et développer une offre supplémentaire", estime Stéphane Le Foll. "Sur Pontlieue, il y a un problème de conditions de travail et d'absentéisme que j'ai entendu. Il faut traiter ce problème comme on traite le reste." Le maire du Mans l'assure : il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul.

Comment postuler ?

Pour candidater, il faut avoir l'agrément d'assistant maternel délivré par le service de la protection maternelle et infantile du conseil départemental de la Sarthe. Vous devez également habiter Le Mans et sa zone limitrophe (Bener, quartier des hauts de Bellevue). Enfin, il faut avoir le permis B et disposer d'un véhicule personnel.

Vous pouvez envoyer votre candidature à la mairie du Mans - Service enfance jeunesse et sports, place Saint-Pierre, 72039 Le Mans cedex. Renseignements : 02.43.47.37.88. La campagne est ouverte jusqu'à la mi-avril.