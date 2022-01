La ville du Mans vend des équipements de musculation aux enchères (et plein d'autres choses)

Vélo d'appartement, rameur, barre guidée… Depuis lundi, la ville du Mans et le Mans Métropole vendent aux enchères du matériel de musculation ainsi que des bancs, tables, chaises, bureaux et de nombreux engins de jardinage. La vente prendra fin le 14 janvier prochain.

La ville du Mans met aux enchères un certain nombre d'appareils de musculation ainsi que des bancs, tables, urnes et stands jusqu'au 14 janvier sur le site Agorastore.fr

A chaque fois, c'est un véritable inventaire à la Prévert : la ville du Mans et le Mans Métropole ont mis en vente depuis lundi 3 janvier, de nombreux appareils de musculation mais aussi des bancs et tables, des stands de kermesse, des urnes, des bureaux et chaises d'enfants ainsi que de nombreux engins de jardinage dont certains sont réservés aux professionnels. Les enchères sur le site Agorastore.fr prennent fin le 14 janvier prochain.

Des appareils de musculation et encore beaucoup de mobilier

Cette fois, les amateurs de sport ou ceux qui auraient pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année pourront s'équiper à moindre coût en matériel de musculation. La ville du Mans propose un banc, une barre guidée, un rameur de la marque Kettler Kinetic F3. Du matériel usager donc à prix réduit : 121 euros pour la station de musculation multiusage.

L'appareil de musculation multi usages est mis en vente à partir de 121 euros par la ville du Mans, jusqu'au 14 janvier. - Saisie d'écran du site d'enchères Agorastore.fr

Parmi les autres objets à vendre, des bancs et tables d'extérieur, des stands de kermesse, un podium, des urnes, des bureaux et des chaises d'écoliers... Du matériel de jardinage est également proposé, mais certaines machines sont réservées aux professionnels.

Du matériel de jardinage réservé en partie aux professionnels

Ce genre de vente, prisée par des acheteurs de la France entière, permet aussi d'acquérir des engins peu courants. Et certains d'entre eux sont réservés aux professionnels, comme les micro tracteurs et un chariot élévateur. Mais des remorques routières, un décompacteur de sol, une faucheuse Claas, des tondeuses ainsi que le matériel de l'atelier offset de l'imprimerie communautaire, qui a fermé à la fin de l'année, sont offerts à tous.