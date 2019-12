La vinaigrerie d'Orléans Martin Pouret va se lancer dans le ketchup et la mayonnaise

Orléans, France

Pour la première fois depuis sa création en 1797, Martin Pouret n'est plus une histoire de famille : Jean-François Martin vient de vendre la dernière des vinaigreries d'Orléans encore existante à deux investisseurs quadragénaires, même s'il conserve symboliquement un part minoritaire. David Matheron et Paul-Olivier Claudepierre sont les nouveaux propriétaires de la PME qui emploie une quinzaine de salariés ; les deux hommes se sont connus sur les bancs de l'école de commerce de l'Essec.

Nouveaux produits et nouveaux marchés

"On veut devenir une icône de l'alimentation française", affirment-ils, avec deux grands axes de développement. D'abord, élargir la gamme des produits : "Nous avons une trentaine de références avec des vinaigres, des moutardes, des pickles, mais ce n'est pas suffisant, analyse David Matheron. Il faut élargir cette gamme avec beaucoup plus de sauces froides : ketchups, mayonnaises, béarnaises... Le potentiel est énorme car 90% des condiments ont une base vinaigre ; or le vinaigre d'Orléans est tout simplement le meilleur du monde !" L'idée est aussi de sortir un vinaigre 20 ans d'âge, "un produit d'excellence, un peu à l'image du cognac, explique Paul-Olivier Claudepierre. On le proposera à de grands chefs, à utiliser avec une pipette pour parfumer les huîtres, par exemple. On se définit vraiment comme un start-up de 200 ans : on est une vieille maison, mais ça n'empêche pas d'être innovant et même disruptif." Parmi les projets, il y a aussi d'être le premier fabricant de condiments à afficher son "nutriscore", qui indique la valeur nutritionnelle du produit.

Martin Pouret propose actuellement une trentaine de références. © Radio France - François Guéroult

L'autre grande ambition est de développer les exportations, qui ne représentent actuellement que 20% du chiffre d'affaire. Le marché nordique, le Japon et les Etats-Unis sont particulièrement ciblés - le marché américain absorbe à lui seul 40% de la consommation mondiale de condiments : "Nous pensons que nous avons là un angle à creuser, en se servant des liens entre Orléans et la Nouvelle-Orléans", souligne David Matheron.

Un déménagement envisagé d'ici 4 ans

Ces projets nécessiteront un déménagement du site actuel, rue du Faubourg Bannier à Fleury-les-Aubrais, d'ici 4 ans. "Déjà parce qu'ici, le lieu n'est pas pratique en terme de flux, on est encastré, explique David Matheron. Mais aussi parce que ce site ne sera pas adapté à la croissance que l'on souhaite." D'autant que la nature du produit nécessité une certaine capacité de stockage : le vinaigre d'Orléans fermente pendant 3 semaines puis vieillit pendant au moins un an en fût de chêne.

David Matheron et Paul-Olivier Claudepierre, les nouveaux propriétaires de la vinaigrerie Martin Pouret © Radio France - François Guéroult

Pas question pour autant de renoncer à l'ancrage local de Martin Pouret, bien au contraire. "Tous nos ingrédients sont français, et s'ancreront de plus en plus sur le territoire, assure Paul-Olivier Claudepierre. Notre moutarde est fabriquée avec des graines de moutarde cultivées à Pithiviers ; nous avons relancé une filière cornichons près de Blois ; on imagine très bien produire notre ketchup avec des tomates du Centre-Val-de-Loire." La nouvelle signature Martin Pouret sera d'ailleurs dévoilée en janvier prochain et le mot "Orléans" couvrira un tiers de l'étiquette.

Pour financer toute cette stratégie de développement, Martin Pouret bénéficie notamment du dispositif "Cap Croissance TPE", par lequel la Région Centre Val-de-Loire accorde un prêt à taux bonifié, en partenariat avec Bpifrance.