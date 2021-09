La vingtaine seulement, et déjà à la tête de leur poissonnerie en Charente-Maritime

Ils ont à peine 22 et 24 ans. Camille et Léo ont ouvert en juin leur poissonnerie, sous le marché couvert de Châtelaillon-Plage. Beaucoup de responsabilités, et même pas froid aux yeux pour ce jeune couple qui peut déjà compter sur une clientèle fidèle.

Camille et Léo, 22 et 24 ans, ont ouvert leur commerce en juin. Même pas peur pour Léo, qui a grandi dans une famille de poissonniers.

En quelques mois, ils ont déjà acquis une clientèle fidèle, sous le marché couvert de Châtelaillon-Plage. Camille, 22 ans, et son compagnon Léo, 24 ans, ont investi ce banc au mois de juin, après une première expérience d'un an à Bordeaux. Beaucoup de responsabilités, mais aucune angoisse pour ce jeune couple heureux de vivre de sa passion.

Jour de grand marché à Châtelaillon. Les clients doivent faire la queue devant le stand de Léo et Camille : "c'est frais, et ils sont très aimables. C'est des petits jeunes, il faut les faire travailler. Vous ne faites pas confiance aux jeunes ? ça serait malheureux, quand même..."

"A 10 ans j'accompagnais mon père en criée"

Des clients conquis, mais créer cette poissonnerie n'a pas été simple, confie Léo : "les banques n'ont pas confiance." Léo tombé très tôt dans le grand bain avec des parents poissonniers dans le pays royannais : "à l'âge de 10 ans, j'allais en criée avec mon père, et ça m'a donné envie de faire ce métier."

Les clients sont conquis mais convaincre les banques a été plus compliqué pour le couple de poissonniers de Châtelaillon. © Radio France - Julien Fleury

Camille elle n'était pas du milieu. C'est l'amour qui l'a guidée : "on est complémentaire, avec Léo. Moi je m'occupe des papiers et de la vente, le contact avec les clients. Et Léo va préparer, faire les achats. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est de savoir bien acheter et d'avoir de la belle qualité." Pour cela Léo met le réveil à 3h du matin, pour sillonner les criées de Royan, La Cotinière et La Rochelle.

A la recherche d'un salarié

Seule ombre au tableau : le couple est à la recherche d'un nouveau vendeur expérimenté. Mais le métier n'attire pas : "les mains dans le froid, les pieds dans le froid, décrit Camille. Brasser les bacs, parce que ce n'est pas que la vente. On est là à 5h du matin pour la déballe, et jusqu'à midi et demie pour la remballe. Il faut être passionné."

De la passion et beaucoup de courage... Camille et Léo ne songent pas encore à fonder une famille : "ce n'est pas à l'ordre du jour. La priorité c'est le commerce. On a le temps, on est jeune !"