La visite d'un dirigeant de Liberty Alvance ne satisfait pas les salariés de la fonderie du Poitou fonte

A Ingrandes-sur-Vienne, les fondeurs Fonte attendaient de vraies annonces ce mardi de la part d'un dirigeant de Liberty Alvance venu les rencontrer sur site. Ils ressortet déçus, en colère et abattus. L'usine va fermer en juin, et ils veulent une meilleure prime supralégale pour un départ digne.

Cela faisait longtemps qu'un représentant de Liberty Alvance n'avait pas mis les pieds à Ingrandes sur Vienne. La dernière fois c'était il y a quatre mois pour l'annonce du plan social. Mais ce mardi Guillaume de Goÿs, le directeur des opérations du groupe, a fait le déplacement et s'est s'exprimé devant les salariés. D'abord pour tenter de les rassurer sur la situation financière du groupe GFG Alliance, maison-mère de Liberty, après la faillite de la société de finacement Greensill, puis, pour leur dire qu'ils auraient bien une prime supralégale à leur départ. L'usine qui fabrique des carters en fonte essentiellement pour Renault doit fermer ses portes le 11 juin prochain. 292 emplois supprimés.

Les salariés veulent des garanties

A ce stade des négociations, les salariés ont obtenu un congé de reclassement de douze à seize mois (avec salaire maintenu) ainsi qu'une prime supralégale de 40.000€. Mais cela ne suffit pas ! Et a priori, Liberty Alvance ne va pas mettre davantage sur la table.

Bien que parqué à l'axtérieur du site, les journalistes captent des bribes d'échanges à travers les haut-parleurs. Des éclats de voix même : "Vous êtes des menteurs" entend-t-on à un moment à propos des engagements pris deux ans auparavant à la reprise, pour diversifier l'activité.

"N'essayez pas de nous la faire à l'envers (...) il faut nous donner l'argent que vous nous devez (...) On ne partira pas avec 40.000 euros, ça c'est sûr !"

Réunis en AG peu de temps après sur le parking à l'extérieur de l'enceinte, les 200 salariés présents sont encore sous le choc. Dans trois mois, ils n'auront plus de travail, et ils se sentent lâchés de toute part. Et ont besoin de garanties.

En AG, le représentant CGT s'inquiète de l'état de santé psychologique de certains salariés abattus par les conditions de départs et le manque de perspectives après la fermeture de la fonderie fonte © Radio France - Isabelle Rivière

Demander un droit de retrait

Usés, frustrés, en colère ou désespérés, vu l'état psychologique dans lequel se trouvent certains des fondeurs, Alain Delaveau, représentant CGT des salariés, annonce qu'il va demander un droit de retrait. Question de sécurité. "On travaille quand même sur des machines et dans un contexte particulier", prévient-il. A la question, est-ce que vous vous sentez apte après la nouvelle qu'on vient de recevoir à reprendre le travail ? Des voix s'élèvent pour dire non. Le délégué syndical va donc demander une enquête à la Direccte (direction du travail) sur les risques psychosociaux en interne. Mais que se passera-t-il s'ils sont obligés de reprendre le travail ? C'est l'autre question abordée en AG.

Bloquer le site ?

Certains prennent la parole : "S'ils veulent qu'on reprenne le travail, on le fera. On fabriquera les pièces pour Renault, mais elles ne sortiront pas du site."

"Si Renault veut récupérer ses carters ensuite, il faudra qu'il paye !"

Vote à main levée : qui est pour ? Les bras s'élèvent au dessus des têtes et d'autres voix ponctuent : "Les pieces, elles ne sortiront pas. On ira au bout". Personne ne sait aujourd'hui si c'est Renault ou Liberty qui envisage de payer les primes supralégales. Mais les salariés dont certains cumulent plus de 30 ans de boîte, n'ont pas l'intention de perdre leur travail sans se battre pour leur honneur et leur avenir. Même si les carters fabriqués in situ ne sont plus utilisés par Renault pour équiper des véhicules roulants, et qu'elles ne servent que de stock pour des pièces à changer, ces carters, ils sont prêts à les garder nuit et jour.

"On les gardera H-24, y compris le week-ennd. Ce sera notre trésor de guerre".

Et pas question de faire grève, ajoute d'autres fondeurs. "Faire grève, ce serait leur faire un trop beau cadeau. ils n'auraient même plus à nous payer et nous on ne pourrait plus payer nos factures". Entre envie de survie et désespoir pour l'avenir, les fondeurs de la fonte se sentent "blessés" par les annonces du groupe de ne pas augmenter la supralégale. Blessés, mais "pas morts". Reste à savoir désormais ce qu'il va advenir de Liberty Alvance après la faillite de la société de financement Greensill. C'est le nouveau coup dur qui vient de tomber pour la fonte, mais aussi l'alu et même tout le groupe.