La voiture reste indispensable

On parle beaucoup des nouvelles mobilités, de la voiture partagée, des alternatives au véhicule individuelle mais les Français restent très attachés à leur voiture

C'est ce que montre une étude réalisée par Kantar TNS Sofres pour l'institut Montaigne. La voiture individuelle reste largement dominante dans les déplacements. 53 % des personnes interrogées utilisent leur véhicule personnel au moins une fois par jour. Pas toujours par choix mais souvent parce qu'ils n'ont pas d'alternative, notamment pour se rendre sur leur lieu de travail. On sait qu'il existe beaucoup d'autres moyens de se déplacer comme par exemple la location entre particuliers, le covoiturage, les VTC. Mais à peine 3 % des citoyens utilisent ces nouveaux moyens pour un usage quotidien. Dans les grandes villes, c'est à peine plus avec 6 % d'utilisateurs seulement.

D'ailleurs quasiment personne n'envisage de vendre sa voiture...

99 % comptent effectivement garder leur voiture dans les trois ans qui viennent, ou en changer. Mais en tout cas, il n'ont pas l'intention de s'en passer. D'ailleurs contrairement à une idée reçue, le permis de conduire reste un sésame, y compris chez les plus jeunes. Parmi les 18-24 ans en France, presque 84 % ont leur permis. Il faut dire que l'automobile bénéficie encore d'une image positive. D'abord parce c'est un moyen de transport flexible. Pour plus d'une personne sur deux, c'est aussi un outil d'indépendance et de liberté, et pour 20 % c'est un plaisir de conduire. Cela dit, 22 % reconnaissent que leur voiture leur coûte cher. Mais très peu citent les problèmes pour l'environnement.

Plus la ville dans laquelle on habite est grande et moins on utilise la voiture

Cela se vérifie dans toutes les villes de plus d'un million et demi d'habitants mais c'est particulièrement marqué à Paris. 31 % prennent les transports en commun pour leurs déplacements quotidiens. Cela dit, une personne sur quatre dans la capitale continue à utiliser sa voiture tous les jours. En périphérie des grandes villes on trouve autant d'usagers des transports en commun mais ceux qui prennent leur voiture sont plus nombreux. Dans les zones moins denses, on dépend encore plus de sa voiture. Et quand on leur demande quelle serait leur voiture idéale dans le futur, tous répondent une voiture qui ne pollue pas. Alors que la voiture autonome ne séduit encore que 15 % des Français. Pourtant ils s'accordent presque tous sur le fait que ce véhicule permettrait d'économiser sur le temps qu'ils mettent à se garer, et de voyager sans se fatiguer.

Dominique Esway