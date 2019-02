La zone de l'aéroport de Nantes bloquée par des manifestants

Plusieurs dizaines de militants CGT et de gilets jaunes bloquent mardi martin les accès à l'aéroport de Nantes. Ils empêchent les camions de pénétrer dans la zone d'activité économique la plus importante du sud Loire.

Nantes, France

Pour cette journée nationale de mobilisation pour les salaires et pour la justice fiscale, la CGT a choisi d'occuper les ronds-points. Avec l'aide de la FSU, de Solidaires et de certains gilets jaunes, des manifestants bloquent mardi matin plusieurs points stratégiques des agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire. Dans la métropole nantaise, ce sont les accès à l'aéroport qui sont paralysés, aucun camion ne peut pénétrer dans la zone d'activité économique, le barrage est filtrant pour les voitures.

Echangeurs fermés sur le périphérique

Les manifestants se sont installés vers 4 heures provoquant des difficultés de circulation jusque sur le périphérique au fur et à mesure que l'on approchait de l'heure de pointe. Les gendarmes ont donc décidé de fermer deux échangeurs vers 7h30, la porte de Retz et la porte de Grand-Lieu. Aucun bus ne peut accéder à l'aéroport notamment la navette qui a son terminus à l'arrêt Neustrie, les voyageurs doivent ensuite marcher près de 3 km pour rejoindre l'aérogare !

A l'université de Nantes, le campus du Tertre est également bloqué ce matin, des barricades ont été installées devant les portes d'entrée.

Perturbations à Saint-Nazaire

A Saint-Nazaire, des manifestants ont installé des barrages filtrants sur différents accès de la zone industrielle où sont installés les Chantiers de l'Atlantique, tous les camions sont bloqués.