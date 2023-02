La zone logistique Terra 2 abandonnée, entre Toulouse et Albi

Le projet de zone Terra 2 près de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) est en partie abandonné, indiquent les promoteurs ce mardi par communiqué.

C'est une petite victoire pour les opposants à cette zone, qui s'étaient mobilisés à plusieurs reprises depuis 2017. Cependant, il y a une nuance : seule la zone logistique est abandonnée par les promoteurs. 70.000 mètres carrés de bâtiments devaient être construits sur douze hectares de terres agricoles.

Pour Christophe Ramond, le président du Conseil Départemental du Tarn et président de la SPLA, "cette annonce est le fruit d’une démarche de dialogue et de confiance réciproque avec le promoteur JMG Partners. L’abandon de ce projet de logistique industrielle va permettre, nous l’espérons, un apaisement dans les débats et une installation des entreprises dans un climat serein sur ce parc d’activités nouvelle génération".

Depuis quelques mois, les élus locaux poussaient pour l'abandon de la zone logistique, pour permettre à la zone d'activités de voir le jour.

Le parc d'activités, lui, sera construit

Mais le projet de parc d’activités, lui, continue. "Implanté sur les communes de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) et Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne), il poursuit sa commercialisation et son développement" indique la société publique locale d’aménagement (S.P.L.A.) Les Portes du Tarn.

Sur cette zone d'activités s'installera notamment le projet Ecchobloc, des locaux d’activités clés en main en acquisition auprès des artisans, des TPE et PME. L’entreprise française H2V souhaite aussi implanter une unité de production d’hydrogène vert.