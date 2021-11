À contrecœur, les salariés de l'abattoir de Came, au Pays Basque, ont décidé de mettre un terme à la grève, ce mercredi 3 novembre, après 20 jours de mobilisation. Le mouvement se poursuit dans les Landes, sur le site de Saint-Geours-de-Maremne.

Came

Labeyrie : après 20 jours de grève, les salariés votent la fin du mouvement à l'abattoir de Came

La production reprend à l'abattoir de Came.

Malgré le peu de nouvelles propositions de la direction du groupe Labeyrie, les salariés de l'abattoir de Came ont voté la fin de la grève, ce mercredi 3 novembre ; l'accord sera signé ce jeudi matin. Le mouvement s'arrête après 20 jours de mobilisation, tandis qu'il se poursuit sur le site landais, à Saint-Geours-de-Maremne.

On a pas gagné, mais on n'a pas perdu

Ça n'est pas avec le sourire que les déléguées syndicales se sont présentées aux grévistes, devant l'abattoir, en début d'après-midi. "On n'est pas satisfaites à 100% mais ça fait trois semaines, les gens sont fatigués", note Sylvie Darrieumerlou, déléguée syndicale FO à Came.

Sylvie Darrieumerlou a présenté les propositions de la direction aux grévistes. © Radio France - Paul Sertillanges

"Les gens ont parlé, ils ont pris leur décision", poursuit-elle. Sur la cinquantaine de grévistes présents, environ les deux tiers se sont prononcés pour la fin du mouvement. "On a pas gagné, mais on n'a pas perdu, réagit Patricia, salariée du site basque. On est mitigé, mais je pense que l'après-grève ne sera pas comme l'avant-grève."

Un moment de flottement

Lorsque les représentants syndicaux annoncent à la direction que les salariés du site basque veulent reprendre le travail, elle leur répond que ça n'est pas possible, qu'elle ne signera que si le mouvement s'arrête également à Saint-Geours-de-Maremne. Après de nouvelles négociations, en début de soirée, une solution est trouvée ; l'accord sera signé ce jeudi matin, à 5 heures.

Si la grève se poursuit dans les Landes, c'est notamment parce que l'une des propositions de la direction, une prime de production, ne concerne que Came. Les salariés landais en bénéficient déjà. "C'est une manière de diviser le mouvement", déplore une déléguée syndicale CGT de Saint-Geours-de-Maremne.