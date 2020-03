Laboratoire Boiron : le site d'Isneauville, près de Rouen, va fermer

Ça représente un quart des employés français du laboratoire : ce mercredi 11 mars 2020, Boiron confirme la suppression de 646 emplois à l'échelle du pays. Ce plan de "réorganisation" implique également la fermeture de treize sites sur les 31 implantés en France, dont l'usine de préparation-distribution située à Isneauville (Seine-Maritime), près de Rouen, et qui emploie une quarantaine de salariés. Lisez le communiqué de presse de l'entreprise en cliquant ici.

"Un genou à terre"

Même si la direction générale de Boiron promet de tout faire pour "atténuer (...) les difficultés individuelles de nos collaborateurs", l'heure est à la stupéfaction et à la colère du côté des employés et des syndicats. "C'est dur", admet Alain Cohard, délégué central CFE-CGC devant le siège du groupe Boiron, à Messimy dans le Rhône.

"C'est une première pour ce groupe, numéro un de l'homéopathie dans le monde. Comment imaginer que c'est notre propre gouvernement qui nous attaque ainsi, qui nous met un genou à terre ?" Le représentant syndical fait référence à la décision du gouvernement de cesser tout remboursement de l'homéopathie à partir du 1er janvier 2021. Un remboursement déjà amputé de moitié en 2020 pour "laisser le temps aux industriels de s'organiser", disait l'ex-ministre de la santé, Agnès Buzyn, en juillet 2019.

Vu la dureté du plan de "réorganisation" annoncé ce mercredi 11 mars, Boiron n'a pas eu l'occasion de s'organiser. Le groupe dénonce "des attaques virulentes, injustifiées et réitérées contre l’homéopathie" de la part du gouvernement, et Alain Cohard n'en pense pas moins : "Ce projet de déremboursement n'a aucun sens sur le plan financier ! D'autant qu'on fait tout en France, on paie nos impôts en France. Et on s'en prend à nous. Au profit de qui ? Je vous laisse vous poser la question."