Après une journée de négociation, les salariés des Laboratoires BioAllan vont reprendre le travail ce jeudi. Un accord de fin de grève a été signé à contrecœur par les grévistes mercredi 16 juin. La direction s'engage à embaucher du personnel et à fournir du matériel technique.

Laboratoires BioAllan : les grévistes et la direction signent un accord de fin de grève

Depuis mardi 15 septembre, une cinquantaine de salariés des Laboratoires BioAllan étaient en grève. Soit la moitié des effectifs des techniciens, infirmiers et coursiers qui travaillent dans les laboratoires du Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard (Belfort, Valdoie, Delle, Trévenans, Montbéliard, Audincourt, Valentigney, Pont de Roide et sur le site technique de Brognard).

Après une journée de négociation, ce mercredi 16 septembre, les grévistes ont obtenu des garanties concernant le renouvellement du matériel technique et informatique, et l'embauche de nouveau personnel.

"Ce sont des projets qui étaient déjà en cours, précise Thomas Schmidt, le directeur des laboratoires. Nous avions déjà embauché une quinzaine de personnes depuis le mois de juin, nous continueront à recruter." Il ne précise pas combien de personnes.

On comprend que le personnel ait été mis a rude épreuve. C'était important de parler - Thomas Schmidt - Directeur des laboratoires BioAllan

A propos du remplacement des moyens techniques obsolètes, le directeur reconnaît qu'avec "la crise du coronavirus, les efforts se sont portés sur le développement des capacités d'analyse des tests de dépistage. Les projets en cours ont donc été interrompus". Il promet que des audits seront réalisés sur tous les sites pour identifier les besoins et y remédier.

Les grévistes déçus de l'issue de ces négociations

A propos de la demande de revalorisation salariale, le directeur promet d'avancer les négociations annuelles d'un mois, soit en novembre 2020.

"On est très insatisfaits, on ressort avec rien de concret sur le plan salarial, déplore Samuel Demeche, représentant CFDT. Sur les moyens techniques et les embauches, la grève n'a été qu'un accélérateur de ce qui était déjà prévu".

Signer l'accord de fin de grève a été une décision dure à prendre" - Samuel Demeche, délégué CFDT

L'élu du CSE, regrette d'avoir signé cet accord contre l'avis de la majorité des grévistes qui s'étaient prononcés pour une poursuite du mouvement. Mais selon lui, étant donné que les laboratoires Bio67, à Strasbourg et Espacebio à Metz, sont les actionnaires principaux des laboratoires BioAllan, poursuivre le mouvement n'aurait pas permis d'aller plus loin dans les négociations salariales sans l'accord de ces derniers.

"La direction sait que nous sommes déçus, elle a été prévenue, j'espère qu'elle a pris la mesure du mal-être des salariés. Si jamais la situation ne change pas, le risque est que les arrêts de travail se multiplient", prévient Samuel Demeche.