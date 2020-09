Laboratoires Boiron : le baroud d'honneur des salariés de Belfort

Leur établissement va fermer ses portes le 23 janvier. Une vingtaine de salariés des laboratoires Boirons des Hauts de Belfort a fait grève ce mercredi pour protester contre les 18 licenciements programmés et réclamer de meilleures conditions de départ.

Un coup de klaxon, un signe de la main. Ce n'est pas grand chose mais les marques de solidarité réchauffent le coeur des 18 salariés du centre de distribution des Laboratoires Boiron. Ils vont perdre leur emploi car leur site installé sur les Hauts de Belfort va fermer ses portes le 23 janvier prochain. Pour protester et alerter l'opinion publique, ils ont fait grève ce mercredi matin pendant deux heures. Leur centre qui livre les pharmacies du nord Franche-Comté en homéopathie. Il va disparaître dans le cadre d'un vaste plan de restructuration qui prévoit la fermeture de douze sites et la suppression de 640 postes. en France.

Beaucoup de salariés vont se retrouver sans rien - Véronique Thurnherr délégué FO

Les salariés ont distribué des tracts aux automobilistes dans un seul et même but. " Dire qu'on a le sentiment d'être sacrifié pour les actionnaires. Boiron a de l'argent avec une trésorerie nette de 228 millions d'euros. Ils pourraient faire un effort sur les indemnités de licenciement sachant que beaucoup de salariés vont se retrouver sans rien. L'échéance approche, on n'arrive pas encore à réaliser. C'est tellement difficile, tellement injuste", explique Véronique Thurnherr déléguée Force Ouvrière, l'air résigné.

Les indemnités de licenciement, le dernier combat

Les salariés se sont fait une raison, les actionnaires ne reviendront pas en arrière. Leur dernier combat, c'est d'obtenir des indemnités de licenciement décentes, indique Force Ouvrière, c'est à dire plus qu'un minimum de 20 mois de salaires. Une nouvelle réunion sur les conditions de départ notamment est prévue ce jeudi au siège des laboratoires Boiron près de Lyon. Les salariés en grève ont repris le travail mercredi après-midi mais le coeur n'y est plus.

Deux retraités de Boiron parmi les manifestants

Les grévistes ont reçu ce mercredi le soutien de deux retraitées de chez Boiron solidaires avec leurs anciens collègues. " On se voit assez fréquemment. je suis venu les soutenir dans leur lutte. Je pense qu'ils sont contents qu'on soit là", indique Régine qui a passé 37 années sur le site belfortain.

