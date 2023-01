Laboratoires d'analyses : "Des économies oui, mais sur les actes liés au Covid", réclame le syndicat Armoris

Depuis ce lundi 2 janvier, onze syndicats et groupes du secteurs appellent les laboratoires à ne plus faire remonter les données des tests Covid aux autorités. Selon les professionnels du secteur, le mouvement est suivi par 90% des laboratoires. Ils contestent le montant des économies qui leur sont demandées après une forte augmentation de leurs profits durant la crise sanitaire.

Participer à l'effort oui, mais "en diminuant le prix des seuls actes liées au Covid", réclame Olivier Garnier, président d'Armoris, le syndicat des biologistes de Bretagne et des Pays de la Loire, invité de France Bleu Armorique ce mardi 3 janvier.

"On ne proteste pas contre cette contribution, mais plutôt sur la manière de faire. Aujourd'hui, la biologie en France, c'est 1,8 % des dépenses de santé, la biologie médicale, c'est 70 % des diagnostics médicaux réalisés et 500 000 patients accueillis tous les jours. Le plan d'économies du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, cette année, c'est un peu plus d'un milliard. Ce qu'on demande à la biologie c'est 250 millions, soit 20 %, alors que la biologie représente 1,8 % des dépenses de santé", regrette Olivier Garnier.

Le syndicat Armoris n'est pas contre participer à l'effort demandé par le gouvernement après cette période de bénéfices avec l'épidémie de Covid : "Sur le principe, bien sûr, on est d'accord. Mais aujourd'hui, la proposition c'est de pratiquer des baisses de cotation sur les actes courants. Des actes qui n'ont rien à voir avec le coût du Covid, Ce que nous avons proposé, c'est de contribuer à hauteur de 250 millions de manière exceptionnelle, sur les actes liés au Covid. Or, aujourd'hui, à chaque fois que nous proposons ça au gouvernement, nos propositions sont refusées. Nous n'avons pas pas de réponse. On est face à un mur".

Les tests sont toujours possible en laboratoire, pas de conséquence direct donc pour la population, seules les données ne sont plus remontées au niveau des autorités de santé. Peut-être un début de réponse ce vendredi, avec les vœux d'Emmanuel Macron aux acteurs de la santé.