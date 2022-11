Laboratoires en grève en Moselle : les raisons de la colère

La grève des biologistes libéraux qui a débuté ce lundi 14 novembre est massivement suivie , avec 95% des 4.200 laboratoires d'analyses médicales fermés en France, selon les syndicats des biologistes. Le secteur s'opposes aux économies prévues par le budget de la Sécu et dénonce la méthode du gouvernement. Charles Pax, directeur général du groupe Ouilab et porte-parole des laboratoires indépendants dans le Grand-Est (30 sites en Moselle) évoque une "ligne rouge" à ne pas dépasser sur la question des tarifs des actes de biologie.

France Bleu Lorraine : comment se matérialise cette grève ?

Charles Pax : Tous les laboratoires ont portes closes toute la journée et on accueille plus les patients. On continue nos analyses de manière normale sur les plateaux techniques pour les établissements de soins et les urgences.

Pourquoi refusez-vous ces mesures d'économies ?

Nous sommes d'accord sur ce montant de 250 millions d'euros, mais sous la manière d'un coup de rabot ponctuel. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit pérenne. Pour le gouvernement, c'est 250 millions à minima et chaque année. On ne peut pas l'accepter. (Sur la baisse des tarifs des analyses) On ne doit pas toucher à la biologie traditionnelle, c'est une ligne rouge. C'est pour cela qu'on propose de reporter cette baisse sur la partie Covid. Cela fait 10 ans que nous avons des accords avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Notre budget de biologie a réduit, nous avons économisé quasiment 30% en 10 ans, cela représente environ cinq milliards d'euros. Là, on nous demande 1,3 milliards. Il y a un risque pour les patients et cela ne correspond pas à ce qu'on imaginait de la politique de santé du pays.

Le gouvernement affirme que la crise du Covid a rapporté sept milliards d'euros aux laboratoires...

Sept milliards, c'est du chiffre d'affaire, pas le profit des laboratoires. Sur ces sept milliards, nous avons réalisé énormément d'investissements. Nous avons eu des augmentations d'effectifs, jusqu'à 40% pour certains laboratoires, avec beaucoup d'heures supplémentaires pour fonctionner sept jours sur sept et 24h/24. On a installé des barnums dans les écoles, les EPHAD, les camps de gens du voyage, on a fait des bus itinérants... Il y a eu beaucoup d'argent dépensé.