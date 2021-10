« laboutiquesdesvoisins.com » : la nouvelle aventure de l’association landaise Voisinage

L'Association Voisinage, installée au sud des Landes, qui aide à l’insertion via son activité de Recyclerie, passe au numérique. Avec son projet elle veut créer de nouveaux emplois et toucher d’autres consommateurs

L’aventure de l’association Voisinage commence il y a 26 ans, via un groupe de voisines qui veulent lutter contre le gaspillage tout en s’appuyant sur l’insertion professionnelle et social des plus fragiles. Aujourd’hui, l’association dispose de 2 espaces de vente : Soustons et Saint Vincent de Tyrosse. Près de 3500 adhérents les fréquentent. Avec le site elle augmente virtuellement son espace de vente. Fanny Ducamp, la directrice de Voisinage, précise que les boutiques physiques continueront d’exister. La boutique en ligne est un nouveau support d’insertion vers l’emploi durable.

Fanny Ducamp, la directrice de l'association Voisinage Copier

Un site pour toucher un autre public

Déco, électroménager, vêtements, articles de sport, livres…Différents articles de secondes mains sont proposés sur le nouveau site, laboutiquedesvoisins.com, mis en ligne le 1er octobre 2021. Acheter par ce biais c’est faire un achat militant.

Quand on achète sur laboutiquedesvoisins.com, on permet à l’association de proposer des emplois à des personnes qui sont sur des parcours d’insertion.

Les personnes qui travaillent pour l’association sont formées à des métiers porteurs d’emplois : la logistique, la livraison ou encore le marketing digital.

Pour la directrice, c’est un double défi : créer de nouveaux emplois et toucher un autre public, particulièrement des jeunes. Maintenant, tout un travail sur les réseaux sociaux est enclenché par les équipes de l’association Voisinage.

