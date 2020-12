Labyrinthe administratif : Port-en-Bessin dispose de son guichet unique

Rapprocher les services publics des citoyens. C’était l’un des objectifs d’Emmanuel Macron dans la foulée de la crise des Gilets Jaunes et du grand débat. Le Président de la République avait annoncé sa volonté d’ouvrir, en particulier dans des zones rurales, des "Espaces France service”. Sorte de ‘supers guichets uniques’ capables de répondre à toutes les questions administratives. L’une de ces structures a été officiellement inaugurée ce matin à Port-en-Bessin.

Cet Espace France Service est situé à la Mairie. Deux agents sont disponibles trente heures par semaine pour aider les usagers, quelque soit l’administration à solliciter. “Ils ont été formés et surtout, tous les mois, leurs connaissances sont remises à jour avec les services compétents". indique Christophe Van Roye, le maire de la cité portuaire. Ce guichet unique n’est pas réservé aux seuls habitants de Port-en-Bessin. Les administrés des communes environnantes peuvent le solliciter. “L’actuelle crise sanitaire rend encore plus fort le besoin de proximité. Ici, il y a le contact humain tout en s’appuyant sur les outils modernes, les outils digitaux de notre société moderne" juge Philippe Court, le Préfet du Calvados.

L'objectif du quart d’heure

Le principe de ces espaces d'informations avait été annoncé en avril 2019, avec pour ambition d’en placer un dans chaque canton du territoire national. Le Calvados est l’un des départements les mieux équipés. Il en compte déjà dix-huit parce qu’il possédait déjà un réseau semblable intitulé ‘Point Info 14’, avec 38 sites. La mise en commun des moyens de l'Etat et du département permet donc de tenir une cadence soutenue. "Le but est d’en proposer un pour chaque habitant à un quart d’heure maximum de son domicile” détaille Jean-Léonce Dupont, le Président du Conseil départemental. Chiffres à l‘appui, il affirme que ces services répondent à un réel besoin d’accompagnement. “L’an dernier : 100 000 dossiers traités pour une population de moins de 700 000 habitants”. C’était avant la crise économique et sanitaire de cette année, qui a pu renforcer pour certains le besoin d’un GPS administratif pour s’y retrouver dans les dispositifs d’aide.