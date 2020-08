Lacanau : le complexe médico-social du Moutchic devrait voir le jour en 2022

Un vaste complexe regroupant notamment un EHPAD et une maison de santé est en projet sur les bords du lac de Lacanau. Le projet "Human Essence" est dans les tuyaux depuis 2018 et devrait voir le jour en 2022 sur un site arboré de 18 hectares.

Cela fait presque 40 ans que Lacanau cherchait à réhabiliter l'ancien centre médico-scolaire du Moutchic. Cette fois-ci la municipalité touche au but. Les promoteurs immobiliers auraient bien voulu racheter ce terrain orienté plein sud avec accès direct au lac mais ils ont été priés de faire demi tour. Le site conservera bien sa vocation médico-sociale.

A la clef : Un EHPAD, une résidence pour personnes âgées, une crèche mais aussi une maison de santé avec médecins et dentistes ainsi qu'un centre de radiologie. Dernier rajout en date au projet, on l'a appris début juillet, un "village répit familles" pour faire souffler des handicapés et leurs aidants.

Si tout va bien on signe le permis de construire dès septembre - Laurent Peyrondet, maire de Lacanau

Le groupe Réalités va investir 50 millions d'euros pour racheter ce site de 18 hectares et construire les bâtiments qui seront par la suite gérés par le Pavillon de la Mutualité. Les travaux pourraient démarrer début 2021. A la clef 140 emplois.