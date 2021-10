Lacq. La start-up Alpha Chitin va produire des molécules à partir de larves de mouche

La start-up de biochimie Alpha Chitin a posé la première pierre de son site de production à Lacq. Grâce à un procédé innovant, elle prévoit de devenir le leader mondial de la production de chitines et chitosanes.

Le bassin de Lacq vient d'accueillir une nouvelle entreprise au projet très prometteur. Alpha Chitin, une start-up fondée en 2014, a posé jeudi 21 octobre la première pierre de son usine de production. Un site unique en France qui va produire des chitines, et son dérivé raffiné, les chitosanes, des molécules peu connues, et pourtant très utiles.

Des molécules utilisées dans plusieurs domaines

"La chitine est un sucre, explique Jérôme Delay, directeur général d'Alpha Chitin. Un sucre particulier puisqu'elle a la particularité de pouvoir bloquer le développement d'organismes vivants qui sont susceptibles d'attaquer le corps humain." Des vertus qui lui valent d'être utilisée dans des domaines très variés : cosmétique pour des crèmes hydratantes par exemple, industrie, environnement, ou médical à travers des traitements contre le cancer ou le cholestérol. Et la chitine se trouve autour de nous, partout dans la nature. Aujourd'hui, elle est à 90 % produite en Asie, à partir de carapaces de crevettes.

Avec ses partenaires, Alpha Chitin a posé la première pierre de son site de production. © Radio France - Jeanne de Butler

Larves de mouche, champignons et krill d'Antarctique

"Beaucoup d'industriels en France et en Europe se sont rendus compte avec le Covid que la Chine a complètement bloqué l'exportation de cette molécule. Ils se sont retrouvés bloqués ou retardés à cause de ça", analyse Philippe Crochard, le président d'Alpha Chitin. Après plusieurs années de recherche, les deux fondateurs sont arrivés à la conclusion qu'ils pourraient produire la chitine à partir de trois biosources : des larves de mouches, des champignons et à une échelle moindre, des krills, de petites crevettes. Ils se sont donc installés chez nous, en Béarn, pour développer leur projet, avec pour ambition de devenir, d'ici cinq ans, le n°1 mondial du chitosane de grade pharmaceutique.

200 emplois dans cinq ans

Grâce à ces procédés innovants, Alpha Chitin promet d'avoir une production plus propre, avec une empreinte environnementale trois fois moins importante que ses concurrents. La production va pouvoir débuter dès juillet 2022, et l'entreprise prévoit la création de 20 emplois directs d'ici 2022 et 200 emplois dans cinq ans.