Craon, France

Les salariés du site Lactalis de Craon pourraient être au chômage partiel plus longtemps que prévu. En pleine affaire des laits en poudre pour bébés contaminés par des salmonelles, le géant laitier Mayennais a fait une nouvelle demande de chômage partiel auprès de la préfecture de la Mayenne. La demande est en cours d'instruction. Ce chômage partiel doit normalement prendre fin le 4 février.

250 salariés au chômage partiel depuis le 8 janvier

À l'usine Lactalis de Craon, 327 salariés travaillent dans la partie production de lait en poudre et céréales infantiles. sur ces 327, 250 sont au chômage partiel depuis le 8 janvier, et jusqu'au 4 février.

Près de 70 salariés ont accepté des missions sur d’autres sites Lactalis à proximité, notamment à Retiers et Vitré en Ile-et-Vilaine, et le groupe prend en charge leurs frais de déplacement. Les salariés qui ne sont pas au chômage partiel, 77, travaillent toujours sur le site de Craon au nettoyage, à la désinfection et à la maintenance de l'usine.

Pas de perte de salaires promet Lactalis

L’entreprise s'est engagé à garantir le maintien à 100% de la rémunération nette des salariés. Les 200 salariés du site de Craon qui travaillent dans la partie production de fromage ne sont pas concernés par ce chômage partiel.