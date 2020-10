"Lactalis au-dessus des lois?" L'émission Envoyé Spécial provoque des réactions en Mayenne

Manifestement, l'émission Envoyé Spécial, diffusée ce jeudi 22 octobre, sur France 2, a mis vent debout certains élus mayennais. L'enquête, menée pendant une année par l'Organisation Non Gouvernementale Disclose, pour plusieurs medias, comme France 2, Mediapart, France Culture et The Guardian, pointe des dysfonctionnements chez le géant laitier Lactalis. D'après le documentaire de 40 minutes, 38 des 60 usines recensées en France, seraient en violation du code de l'environnement; des fromages souillés auraient été recyclés etc... Autant d'accusations qui font bondir certains élus, comme le président du Département, Olivier Richefou.

Passe d'arme entre Olivier Richefou et Yvan Le Bolloc'h

L'un des premiers à réagir, a été le président du Département, Olivier Richefou, qui, dans un tweet, rappelle sa confiance dans le groupe Lactalis.

Réponse, toujours par tweet, de l'animateur de télévision Yvan Le Bolloc'h, engagé, depuis plusieurs années, sur des sujets politiques, et soutien, entre autres des Gilets Jaunes, qui s'en prend personnellement à Olivier Richefou.

Même l'ancien patron de la FDSEA soutient Lactalis

Pour l'ancien patron de la FDSEA de la Mayenne, Philippe Jéhan, pourtant prompt à dénoncer Lactalis, notamment sur le prix du lait, il s'agit là d'une "enquête à charge". A propos du scandale du lait contaminé à la salmonelle, " dans l'affaire de Craon, ce qui apparait dans le reportage ne correspond pas à la réalité, c'est nul!" L'ancien président de la FDSEA s'est dit craindre que cette mauvaise publicité, n'ait pour conséquence, de faire encore chuter le prix du lait.