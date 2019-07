Lactalis devient le numéro 1 du lait au Brésil

Le groupe mayennais Lactalis vient d'acquérir l'entreprise Itambé au Brésil et devient ainsi le plus grand acteur du secteur laitier dans ce pays d'Amérique du Sud.

Département Mayenne, France

Lactalis, n°1 du lait au Brésil, c'est officiel. Le géant laitier mayennais vient de racheter l'entreprise Itambé, leader du Minas Gerais dont le chiffre d’affaires s'évalue à plus de 600 millions d’euros à travers cinq usines, plus de 3.500 collaborateurs et collectant auprès de 4.000 producteurs de lait.

Dans un communiqué Lactalis explique qu'avec cette reprise, "le groupe Lactalis occupera une position de leader sur le plan national dans toutes les catégories laitières, lait liquide et en poudre, yaourts, fromages, beurre et produits industriels. Ceci à travers 19 sites de production et 8 500 collaborateurs couvrant l’ensemble du territoire".

Cette opération commerciale d'envergure fait de Lactalis le leader également de la collecte de lait puisqu'elle représentera 9,4% de la "production laitière formelle du pays" d'après le groupe, soit près de 2,3 milliards de litre par an.

Lactalis avait déjà commencé à tissé sa toile au Brésil, pays dont l'industrie agroalimentaire représente un quart du Produit National Brut. Tout a commencé en 2013 avec l'acquisition de Balkis. Lactalis Do Brazil compte 5.000 collaborateurs et 14 sites de production répartis dans huit états. Les marques du groupe présentes dans les commerces sont par exemple Batavo, Président, Elegê, Cotochès ou encore Parmalat.