Lactalis dévore les tranches de Leerdammer et poursuit son expansion internationale

Pour parvenir à cette acquisition, un simple deal, un transfert gagnant-gagnant. Bel va récupérer des actions détenues jusque-là par Lactalis, 23% de son capital, ça représente 600 millions. Ce qui permet à la société de la Vache qui Rit, du Kiri, du Boursin et du fameux Babybel, produit dans notre département, à Evron, d'avoir les mains libres sur ses futurs projets.

Faire de Leerdammer une marque mondiale

Le leader mondial des produits laitiers, lui, poursuit son expansion internationale, à coups de milliards. S'il y avait du lait sur Mars, Lactalis y serait déjà sans aucun doute. L'Empire d'Emmanuel Besnier attaque ici et là, dès qu'il le peut. Le voilà qui s'installe durablement aux Pays-Bas, l'autre pays du fromage dit-on. Et c'est une sacrée bonne affaire. Des sites de production, du lait en abondance, la collecte annuelle représente un joli pactole. Et donc la marque Leerdammer que l'industriel mayennais veut développer et en faire un produit grand public mondial, il est actuellement commercialisé en Europe et en Amérique du Nord.

Un produit d'appel dans les grandes surfaces

Lactalis grossit, grossit. Une spectaculaire politique de croissance externe et un féroce appétit que la crise sanitaire n'a pas freiné, obtenant des résultats financiers encourageants grâce aux ventes en grandes surfaces.

Le Leerdammer, c'est une petite vedette dans les rayons des grandes surfaces. Ce fromage est né au début des années 70 aux Pays-Bas. Une idée de génie : fusionner le moelleux du gouda et la force de l'emmental, en ajoutant un petit goût de noisette. Succès immédiat dans 27 pays, en Europe et en Amérique du Nord. Dans les foyers français on en raffole. Les super et hypermarchés ne peuvent pas s'en passer. Impossible d'y échapper, comme le Coca-Cola ou le Nutella.