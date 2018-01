Craon, France

L'usine de Craon, au coeur de la crise sanitaire qui frappe Lactalis, est à l'arrêt. Les salariés sont au chômage technique. C'est à eux que pense la fédération CFDT de l'agroalimentaire qui a publié ce samedi 13 janvier un communiqué relayé par l'AFP : "La FGA-CFDT est, et restera, très vigilante (...) et demande à ce que toutes les mesures soient prises, tant par les pouvoirs publics que par le groupe Lactalis, pour que les 327 salariés du site ne soient pas oubliés dans cette affaire et ne deviennent pas, à leur tour, victimes de ce scandale".

La CFDT exige, par ailleurs, que les contrôles sanitaires soient renforcés : "ces rappels successifs d'une ampleur exceptionnelle ont mis en évidence les défaillances du système de production et de commercialisation. Il est donc essentiel de maintenir et même de renforcer les moyens financiers et humains des services de l'Etat pour prévenir ces risques sanitaires et lutter contre les fraudes".

Vendredi, la fédération nationale agroalimentaire de la CGT avait estimé que la crise du lait contaminé à la salmonelle était de "l'entière responsabilité de la stratégie" du groupe Lactalis, dénonçant notamment un "objectif de profits à court terme".