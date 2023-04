Lactalis ne veut pas être le seul responsable dans l'affaire du lait en poudre contaminé aux salmonelles

C'est un nouveau volet de l'affaire du lait contaminé aux salmonelles à Craon. Lactalis cherche à ne pas être la seule entreprise responsable de l'intoxication d'une cinquantaine de nourrissons en 2017.

En toute discrétion, le géant du lait est engagé depuis cinq ans dans une bataille judiciaire avec le laboratoire Eurofins, chargé par le groupe mayennais d'effectuer les analyses des échantillons réalisés par Lactalis au sein du site de Craon.

Dans une de ses rares prises de paroles, en février 2018 dans le journal Les Echos, le PDG Emmanuel Besnier avait mis en doute la fiabilité des résultats d'Eurofins sur l'année 2017, sans nommer directement le laboratoire. Deux mois plus tard, le tribunal de commerce de Paris nommait un expert à la demande de Lactalis pour déterminer s'il y a eu des défaillances dans les analyses et pour préciser les responsabilités de chacun.

Une longue bataille devant la justice

Le début d'un long bras de fer judiciaire qui n'est pas encore terminé. Selon le journal en ligne L'informé qui a révélé l'existence de cette bataille, Lactalis et Eurofins se sont affrontés à au moins six reprises en cinq ans. Le leader mondial des produits laitiers explique être "motivé par la volonté de permettre la manifestation de la vérité scientifique dans ce dossier industriel complexe". Le laboratoire basé à Nantes dit, lui, qu'il "concourt activement depuis maintenant cinq ans aux travaux des autorités administratives et judiciaires compétentes."

Le 8 mars dernier, la cour d'appel de Paris a demandé à Lactalis de fournir à Eurofins et à l'expert judiciaire plusieurs documents dont l'intégralité du plan de maîtrise sanitaire du site de Craon, qui regroupe toutes les mesures qui ont pour but de maintenir l'hygiène alimentaire. Une astreinte de 50.000 € par jour de retard de fourniture avait été fixée par la justice.

Lactalis dit avoir fourni dans les temps l'intégralité de ce plan de maîtrise sanitaire, sans parler des autres documents demandés. Eurofins indique de son côté ne pas avoir reçu toutes les pièces requises par la Cour d'Appel, sans vouloir faire plus de commentaires. Des flous demeurent. Pour l'instant, seuls Lactalis et la société laitière de Craon ont été mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires.