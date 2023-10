Lactalis recherche des goûteurs de fromages, de beurres et de yaourts en Mayenne et en Ille-et-Vilaine

Si vous adorez manger du fromage, voilà une annonce qui va vous intéresser : Lactalis recherche 50 dégustateurs volontaires pour intégrer ses jurys produits hebdomadaires. Tous les jours ou presque, des groupes de dégustateurs viennent goûter des produits, toujours les mêmes types chaque semaine. À Laval, ce sont différents fromages, près de Rennes à Bourgbarré du beurre, de la crème, des yaourts et des desserts.

Le lundi à 10h, c'est le créneau des fromages de chèvre et ail et fines herbes. Tous les goûteurs sont assis dans un box avec une tablette en face d'eux et un premier morceau de bûche de chèvre. Ils suivent un protocole très précis.

Le protocole est très précis © Radio France - Marcellin Robine

"Je ne pensais pas qu'il y avait autant de critères à déterminer dans chaque fromage, explique Martial qui participe au jury depuis 16 ans. Il a intégré le panel lorsqu'il a pris sa retraite et a du suivre une formation pendant six mois. On est à peu près à 20 critères différents au moins, au travers des arômes, les saveurs sur chaque fromage, acide, salé, l'affinage, la texture, la couleur, l'aspect du fromage. Il y a beaucoup, beaucoup de critères."

Ces tests réguliers remplissent un objectif important pour Lactalis : "à vraiment contrôler la qualité des produits. C'est complémentaire à tout ce qu'on fait d'autre comme analyses dans les laboratoires d'usine, détaille Gahélanne Talvard, technicienne d'analyse sensorielle. Donc c'est vraiment répondre aux promesses qui sont écrites sur les produits."

"La qualité sensorielle des produits, c'est quand même un des premiers critères de réachat de nos produits, poursuit Isabelle Paillard, responsable d'analyses sensorielles pour le géant mayennais du lait. Un camembert Président par exemple, si vous le trouvez bon un jour, il faut que le lendemain vous le retrouviez de façon identique avec les mêmes caractéristiques." Les tests servent aussi à analyser des produits de la concurrence ou de nouvelles recettes.

Un moment convivial

Après avoir testé deux bûches de chèvres et un fromage ail et fines herbes, les dégustateurs se retrouvent pour un débrief et une analyse de leurs réponses. L'ambiance est très conviviale, c'est ce que recherche Gérard. "Le fait de revenir toutes les semaines, c'est sympathique. Il y a les collègues en plus qui sont sympa, c'est bon enfant ! Après on a des papilles un petit peu exercées, c'est vrai qu'à la maison, on fait souvent des commentaires sur les fromages."

Graphiques à l'appui, les réponses des goûteurs sont analysées © Radio France - Marcellin Robine

Chaque groupe de dégustateurs a son jour et son fromage attitré : emmental, camembert, chèvre, pâtes pressées, pâtes molles... Il faut donc être disponible toutes les semaines à la même heure pour intégrer le panel.

Pour en savoir plus et postuler, vous pouvez contacter le 0800 120 120 pour les tests à Laval ou le 02 99 26 63 33 pour le site de Bourgbarré. Un bon d'achat de 12 € est remis lors de chaque séance de dégustation.