Lactalis recrute une centaine de personnes pour son usine de Rocquefort dans l'Aveyron

Le groupe Lacatalis AOP Terroir implanté à Roquefort-sur-Soulzon recrute. Une centaine de postes sont à pourvoir, le groupe propose aussi des stages et des alternances pour les étudiants.

Le siège est dans l'Aveyron, mais l'entreprise a décidé de venir dans l'Hérault pour faire son marché.

Hugues Meaudres, le directeur général de Lacatalis AOP et Terroirs était l'invité de la Nouvelle Eco ce vendredi sur France Bleu Hérault

Avant de parler de votre politique de recrutement, parlez nous d'abord un peu de votre entreprise. Lactalis AOP Terroir, c'est le roquefort, bien sûr, mais peut être pas seulement ?

Ce n'est pas seulement le Roquefort en effet. Même si le Roquefort fait partie de notre marque emblématique et de notre AOP emblématique. Dans notre division, nous avons tout type de produits à base de lait de brebis produits en Aveyron du Sud. Le siège de notre entreprise est bien à Roquefort à une heure environ de Montpellier.

Votre problématique, comme beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est le recrutement et vous avez une centaine d'emplois à pourvoir. Quels profils ? Quels métiers ?

Notre pyramide des âges est vieillissante, avec des gens qui ont fait des carrières longues chez nous. Et c'est tant mieux parce que notre volonté c'est de travailler sur le savoir faire et la transmission historique de la fabrication et la commercialisation de fromages AOP. Aujourd'hui, on a une pyramide des âges qui nous emmène à chercher une centaine de personnes par an depuis 2022 jusqu'à 2025 pour renouveler cette population et aussi pouvoir r des postes sur des projets de développement, produits de commercialisation, marketing. Donc, pour répondre précisément à votre question, c'est tout types de postes, principalement industriels, mais c'est aussi des profil de comptables, en contrôle de gestion, en marketing, en logistique, en administratif, en assistance.

Ce sont des profils sur site ou vous proposez aussi du télétravail ?

Principalement sur site, parce que sur nos sites de production, il faut que les gens soient présents. Après, sur les postes qui sont au siège, on peut imaginer une journée télétravail par semaine.

Vous menez votre politique de recrutement de manière élargie. Vous ne travaillez plus seulement sur l'Aveyron. Là, vous venez chercher des gens dans l'Hérault, il y a plus de la main d'œuvre sur le département ?

Le taux de chômage et c'est tant mieux est faible dans l'Aveyron. Donc on élargit notre notre zone de recrutement. On a déjà beaucoup de salariés qui vivent dans l'Hérault et qui font le trajet régulièrement sur l'Aveyron pour venir travailler au siège. Donc effectivement, l'Hérault est une zone qui nous intéresse parce qu'il y a une heure de route, c'est tout à fait raisonnable.

Est ce que du fait que vous avez du mal à trouver cette main d'œuvre, vous avez revu votre politique salariale ?

Notre politique salariale est attractive. On fait souvent des analyses pour nous comparer par rapport au marché de l'agroalimentaire. Et puis, on a la chance chez Lactalis de pouvoir offrir des plans de formation, des plans de carrière et des plans d'évolution qui se font soit dans nos divisions, soit dans d'autres divisions en France. Et puis, pour des jeunes qui veulent nous rejoindre, on a la possibilité d'offrir des carrières à l'international.

Alors vous parliez des jeunes aussi. Vous recrutez également des stagiaires des alternance. Ça, ça peut intéresser les jeunes qui sont étudiants à Montpellier ?

On a une politique de recrutement des alternants et des stagiaires qui est très forte avec la volonté de les garder dans le futur. On parle de 50 à 80 personnes par an qu'on peut recruter soit en alternance, soit en stage.

Vous avez des partenariats avec certaines écoles de Montpellier ?

On a des partenariats avec certaines écoles de Montpellier, comme Supagro Montpellier, mais aussi on est en contact avec d'autres écoles de commerce sur sur Montpellier ou des écoles d'ingénieurs pour pouvoir attirer ces alternants, ces stagiaires chez nous.

Pour finir, un petit mot sur les caves de Roquefort. On rappelle qu'elles se visitent et que vous avez aussi des projets de tourisme autour de ces caves.

On fait du fromage mais on a une activité touristique autour du roquefort, avec trois activités principales. La visite des caves sur le village de Roquefort. Une activité de vente de boutique de fromages ou de produits régionaux de l'Auvergne ou de l'Hérault. Et bien évidemment aussi d'offrir à ces gens qui viennent nous visiter la possibilité de se restaurer. On a des restaurants qui sont qui sont dans le village et qui permettent aux gens de passer une très agréable journée dans notre beau village de Roquefort.