Lactinov : le tribunal judiciaire juge que la grève des salariés n'était pas illicite

La grève de ces 18 salariés de la société laitière n'est pas illicite, estime le tribunal d'Amiens. Ces employés avaient démarré un mouvement social pour réclamer une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. La direction de Lactinov plaidait une désorganisation de l'usine.

La grève de 18 salariés de la société laitière Lactinov, à Abbeville, n'est pas illicite, estime le tribunal judiciaire d'Amiens ce mercredi soir. Ces employés avaient démarré un mouvement social mercredi 2 juin, pour réclamer une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. "Les salariés sont satisfaits : c'était une première pour ces 18 employés de faire grève, ils étaient inquiets quand la direction leur a dit que cette grève, ce droit fondamental, était illégale", explique Maître Sonia Abdesmed, l'avocate des salariés. Pour que la grève soit reconnue comme illicite, "il aurait fallu prouver une volonté de nuire des salariés : or, ils ont fait grève purement et simplement pour défendre leur droit", poursuit l'avocate.

La direction de Lactimov plaidait une désorganisation de l'usine : tout le lait n'a pu être acheminé sur site en raison du mouvement social. Mais le tribunal n'a pas retenu l'argument de la désorganisation. "Nous avons réussi à envoyer les matières premières dans des usines concurrentes ou partenaires ; comme nous n'avons pas eu de perte de matière première, le tribunal a estimé que la grève n'était pas illicite", détaille Maître Anne Sipp, l'avocate de la direction de Lactinov.

La direction de Lactinov ne fera pas appel de la décision

Au bout du compte, aucune condamnation et pas d'appel de la société Lactinov : "L'objectif n'était pas de faire condamner qui que ce soit, mais de faire reprendre le travail et de ne plus perdre de matière première", poursuit Maître Sipp. La grève a été levée ce mercredi matin par les salariés.

Désormais, des négociations sont engagées entre la direction de Lactinov et les salariés, pour notamment discuter des conditions de travail. Du côté des hausses de salaires, ce n'est pas à l'ordre du jour. La direction assure que les négociations annuelles obligatoires (NAO) ont fait l'objet d'un accord en début d'année ; la CGT d'Abbeville, représentante des salariés dans ce procès, affirme que les "accords sont unilatéraux" sur les salaires, et espère que l'entreprise sera "dans une discussion plus positive" pendant ces négociations.