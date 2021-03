la nouvelle éco : le Niçois Pascal Coste, parti de rien, pourrait devenir le 4e groupe de coiffure au monde

Une success-story azuréenne. Le coiffeur Pascal Coste, parti de rien et aujourd'hui à la tête de 250 salons en France (et quelques uns en Suisse), est en passe de racheter un concurrent mythique : Dessange International. Il serait alors à la tête du quatrième groupe de coiffure au monde.

Aujourd'hui, Pascal Coste nous reçoit dans un hôtel particulier du centre-ville de Nice où il a installé ses bureaux. Bien loin de son arrivée sur la Côte d'Azur il y a une trentaine d'années, "avec une paire de ciseaux, une brosse et une voiture". Quand il débarque, il est hébergé par un ami car il n'a pas les moyens de se loger. Et il débute... chez Jacques Dessange à Monaco !

Une offre à "plus de 100 millions d'euros"

Je suis chez Dessange, admiratif de la marque, puis je crée mon histoire, mon groupe qui grossit, se souvient-il. Jusqu'à cette proposition de ses avocats, il y a quelques mois : le groupe Dessange International est mis en vente par le fonds Eurazeo. "Est-ce que ça t'intéresse ?", lui demandent-t-ils. "Évidemment, c'est oui".

Commencent alors des mois pour bâtir un projet, un plan financier. Pascal Coste finit par faire une offre de rachat à "plus de 100 millions d'euros" et termine dans les trois finalistes. La transition devrait être tranchée d'ici "six à huit semaines". Dessange International représente aujourd'hui un groupe de 15.000 salariés et compte 1.600 salons dans le monde, dont près d'un millier aux États-Unis. Mais s'il l'emporte, le Niçois promet que le siège de Pascal Coste restera à Nice, et que c'est lui qui fera les aller-retours jusqu'au siège de Dessange à Paris.